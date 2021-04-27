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    Пять игроков покинули сбор команды России перед ЧМ в Латвии

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021
    Национальная сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира, информирует официальный сайт ФХР.

    Сбор команды России
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    Сбор команды России

    В понедельник, 26 апреля, у команды начался второй подготовительный цикл, состоящий из усиленных тренировок в тренажерном зале и на льду, который завершится двумя матчами против сборной Швейцарии.

    В среду сборная России отправится в швейцарский Биль в следующем составе:

    группа 1

    вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов;

    защитники: Егор Яковлев, Алексей Марченко, Никита Лямкин, Дмитрий Юдин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Динар Хафизуллин;

    нападающие: Вадим Шипачев, Кирилл Марченко, Илья Сафонов, Данила Моисеев, Павел Красковский, Егор Коршков, Василий Подколзин, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин;

    группа 2

    вратарь: Иван Федотов;

    защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов;

    нападающие: Захар Бардаков и Павел Кукштель.

    Вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов продолжат индивидуальную подготовку на базе в Новогорске.

    Защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов покидают сбор.

    Отмечается, что штаб национальной команды продолжает следить за финальной серией Кубка Гагарина, а также остается на связи со всеми кандидатами в сборную из НХЛ.

    Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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