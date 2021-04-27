Пять игроков покинули сбор команды России перед ЧМ в Латвии

Национальная сборная России по хоккею продолжает подготовку к чемпионату мира, информирует официальный сайт ФХР.

В понедельник, 26 апреля, у команды начался второй подготовительный цикл, состоящий из усиленных тренировок в тренажерном зале и на льду, который завершится двумя матчами против сборной Швейцарии.

В среду сборная России отправится в швейцарский Биль в следующем составе:

группа 1

вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов;

защитники: Егор Яковлев, Алексей Марченко, Никита Лямкин, Дмитрий Юдин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Динар Хафизуллин;

нападающие: Вадим Шипачев, Кирилл Марченко, Илья Сафонов, Данила Моисеев, Павел Красковский, Егор Коршков, Василий Подколзин, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин;

группа 2

вратарь: Иван Федотов;

защитники: Андрей Сергеев, Даниил Пыленков, Михаил Науменков, Юрий Паутов;

нападающие: Захар Бардаков и Павел Кукштель.

Вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов продолжат индивидуальную подготовку на базе в Новогорске.

Защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов покидают сбор.

Отмечается, что штаб национальной команды продолжает следить за финальной серией Кубка Гагарина, а также остается на связи со всеми кандидатами в сборную из НХЛ.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.