Лемтюгов: Про наркотики в крови Емелина — полнейшая чушь. Казань начала информационную войну

Бывший нападающий «Авангарда»прокомментировал информацию о том, что в анализах защитника омского клубанайдены следы опиатов и каннабиоидов.

«Про наркотики в крови Алексея Емелина — это все полнейшая чушь. Казань начала информационную войну. На "войне" каждый метод хорош. Это большая игра», — написал Лемтюгов в твиттере.

В ответ на комментарий о том, что факт обнаружения следов наркотических веществ подтвердило МВД, Лемтюгов написал: «Расценивайте мой твит, как хотите! Но все по фактам, которые я знаю!».

Позже появилась информация, что врачи не нашли наркотиков в крови защитника «Авангарда» Емелина.

Емелин обратился к медикам во время первого матча серии финала Восточной конференции между «Авангардом» и «Ак Барсом» 3 апреля. После матча он был госпитализирован сначала в инфекционную больницу Казани, а потом в РКБ. Врачи зафиксировали у него токсический шок печени.

Емелина доставили на реанимобиле в НИИ имени Склифосовского в Москве. По данным СМИ, врачи диагностировали у него острую и подострую печеночную недостаточность, хоккеиста готовят к пересадке печени, он в тяжелом состоянии.