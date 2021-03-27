НХЛ. Дубль Овечкина, две передачи Кузнецова и шатаут Самсонова

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 4:0

«Вашингтон» дома разгромил «Нью-Джерси» со счетом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0). Российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы. В обоих случаях асситентом выступил его соотечественник Евгений Кузнецов. Голкипер Илья Самсонов отразил все 24 броска по своим воротам.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) Голы: Овечкин — 16 (Кузнецов), 5:58 — 1:0. Бэкстрем — 13 (Уилсон, Шири), 11:50 — 2:0. Шири — 7 (Уилсон), 47:13 — 3:0. Овечкин — 17 (Кузнецов, Оши), 56:28 — 4:0Вратари: Самсонов — УэджвудШтраф: 6-4Броски: 31 (9+5+17) — 24 (8+11+5)

«Вашингтон» выиграл девятый матч из последних десяти и возглавляет Восточный дивизион, «Нью-Джерси» идет седьмым.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»

«Сент-Луис» — «Анахайм» 1:4

«Сент-Луис» потерпел третье поражение подряд, проиграв дома «Анахайму» со счетом 1:4 (0:0, 0:2, 1:2). Российский нападающий «блюзменов» закончил игру с показателем полезности «-2».

«Сент-Луис» — «Анахайм» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) НХЛ Регулярный чемпионат Голы: Стил — 4 (Сильферберг), 22:23 — 0:1. Джонс — 5 (Гетцлаф), 39:07 — 0:2. О`Райлли — 11 (Сканделла, Крюг), 50:50 — 1:2. Грант — 3 (п.в., Фаулер), 58:57 — 1:3. Ракелль — 7 (п.в.), 59:55 — 1:4Вратари: Биннингтон (50:14 — 50:50, 58:47 — 58:57, 59:03 — 59:55) — ГибсонШтраф: 12-14Броски: 34 (10+17+7) — 24 (9+9+6)

«Сент-Луис» идет четвертым на Западе, «Анахайм» — последний.

«Сент-Луис» — «Анахайм»

«Калгари» — «Виннипег» 2:3

«Калгари» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Виннипегу» со счетом 2:3 (0:1, 0:1, 2:1). Защитник хозяев Никита Нестеров отыграл 14:11 и нанес три броска в створ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1) Голы: Уилер, 09:13 — 0:1; Коннор, 25:33 — 0:2; Лучич, 46:52 — 1:2; Штястны, 54:54 — 1:3; Ткачук, 58:01 — 2:3

«Джетс» расположились на втором месте в Северном дивизионе, «Флэймз» идут шестыми.

«Аризона» — «Сан-Хосе» 5:2

«Аризона» на своем льду обыграла «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). Российский защитник хозяев Илья Любушкин стал автором результативной передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сан-Хосе» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Голы: Дворак — 10 (Гарлэнд, Фишер), 6:20 — 1:0. Хертл — 10 (мен., Карлссон), 21:54 — 1:1. Н. Шмальц — 8 (Любушкин, Экман-Ларссон), 38:44 — 2:1. Дворак — 11, 47:48 — 3:1. Хант — 2 (Крауз, Брассар), 49:08 — 4:1. Кессел — 11 (бол., Келлер, Экман-Ларссон), 49:59 — 5:1. Марло — 2 (бол., Ферраро, Майер), 52:30 — 5:2Вратари: Хилл — ДжонсШтраф: 4-8Броски: 28 (12+10+6) — 22 (4+10+8)

«Койотс» занимают пятое место в таблице Западного дивизиона с 35 очками, «Шаркс» идут на седьмой строчке с 30 очками.