ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 14:49
    • Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
  • 14:37
    • ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера
  • 14:17
    • СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА
  • 19:42
    • «Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии
    Все новости спорта

    «Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии

    Хоккей КХЛ Авангард Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал гостевую победу над магнитогорским «Металлургом» (3:0) в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

    «Авангард»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Авангард»

    В составе победителей отличились Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов.

    Голкипер омского клуба Шимон Грубец отразил все 28 бросков соперника.

    КХЛ. 1/2 финала конференций
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Зернов — 1 (Ковальчук, Комаров), 11:05 — 0:1. Буше — 3 (Стась), 49:00 — 0:2. Чинахов — 2 (п.в.), 57:07 — 0:3Вратари: Олкинуора (56:28 — 57:07) — ГрубецБроски: 28 (8+10+10) — 34 (11+16+7)Штраф: 2 — 2

    Омская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Начнут ли динамовцы домашнюю серию с победы?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Еще одна игра «Локо» и ЦСКА закончится скромно?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Страсти английского подземелья
  • Экспресс дня 23 марта. Прогноз и ставки
  • 3.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.95
  • Экспресс дня 22 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Завтра в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Коламбус — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие