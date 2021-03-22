«Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии

«Авангард» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Денис Зернов, Рид Буше и Егор Чинахов.
Голкипер омского клуба Шимон Грубец отразил все 28 бросков соперника.
КХЛ. 1/2 финала конференций
«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Зернов — 1 (Ковальчук, Комаров), 11:05 — 0:1. Буше — 3 (Стась), 49:00 — 0:2. Чинахов — 2 (п.в.), 57:07 — 0:3Вратари: Олкинуора (56:28 — 57:07) — ГрубецБроски: 28 (8+10+10) — 34 (11+16+7)Штраф: 2 — 2
Омская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.