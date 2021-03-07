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    «Салават» обыграл «Трактор» и вышел вперед в серии

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор Прогнозы на КХЛ
    В матче плей-офф Кубка Гагарина «Салават Юлаев» одержал выездную победу над «Трактором». Счет составил 4:0 в пользу «уфимцев».

    Хоккеисты «Салавата Юлаева»
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    Хоккеисты «Салавата Юлаева»

    У гостей забивали Александр Кадейкин, Петр Хохряков, Маркус Гранлунд и Вячеслав Солодухин.

    Хоккей. КХЛ. Плей-офф Восточная конференция. 1/4 финала. Третий матч
    «Трактор» (Челябинск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Кадейкин — 1 (Жарков, Бирюков), 12:27 — 0:1. Гранлунд — 1 (Хартикайнен), 26:58 — 0:2. Хохряков — 1, 31:40 — 0:3. Солодухин — 1 (п.в., Алексеев), 59:39 — 0:4Вратари: Федотов (Вилл, 31:40, 59:06 — 59:39) — МетсолаШтраф: 18 — 4Броски: 19 (8+6+5) — 25 (5+6+14)Счет в серии: 1-2

    Следующая встреча этих команд состоится 9 марта в Челябинске. На данный момент «Салават Юлаев» ведет в серии 2:1.

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