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    «Ак Барс» выиграл третий матч серии с «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над нижегородским «Торпедо» (4:0) в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Харри Песонен, Виктор Тихонов, Кирилл Петров и Артем Лукоянов.

    Вратарь гостей Тимур Билялов отразил все 30 бросков торпедовцев.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/4 финала
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
    Голы: Песонен — 1 (бол., Петров, Галиев), 12:10 — 0:1. Тихонов — 2 (Викстранд, Доус), 33:52 — 0:2. Петров — 1 (мен., Фисенко), 34:43 — 0:3. Лукоянов — 1 (мен., п.в.), 59:30 — 0:4Вратари: Тихомиров (58:07 — 59:30) — БиляловБроски: 30 (6+15+9) — 24 (12+8+4)Штраф: 20 — 16

    Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу казанцев. Четвертый матч серии состоится в Нижнем Новгороде 9 марта.

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