Немировски: Счет 0:2 в серии, но надеюсь, что в Нижнем Новгороде будет другая игра

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями после поражения отво втором матче серии.

«Счет 0:2 в серии, что тут говорить. Соперник получил поддержку своих трибун, порадовал своих болельщиков.

Но сейчас мы едем домой, и будем ждать поддержки наших болельщиков. Надеюсь, что в Нижнем Новгороде будет другая игра…

О поражении в первом матче мы быстро забыли, посмотрев какие-то моменты на видео. Отметили для себя некоторые детали, постарались исправить ошибки.

Всю энергию стремились потратить на следующую игру… А теперь все мысли уже о матче, который состоится в Нижнем Новгороде 7-го марта.

После первого периода второго матча серии был заменен голкипер Андрей Тихомиров. Да, хотели встряхнуть команду.

Я не стал бы обвинять голкипера. Второй гол, например, был вообще случайным (шайба влетела в ворота после рикошета от защитника. — прим. ред).

Возможно, изменения в составе будут. Какие именно — сейчас сказать не могу. Будем принимать решение накануне следующего матча», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».