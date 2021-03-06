ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахРаздавленный чемпион. «Ливерпуль» в пятый раз подряд проиграл на «Энфилде»
  • 22:20
    • «Ак Барс» удвоил преимущество в серии с «Торпедо»
  • 22:09
    • «Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче серии
  • 21:56
    • ЦСКА удвоил преимущество в серии со «Спартаком»
  • 20:07
    • «Салават Юлаев» в овертайме одолел «Трактор»
  • 19:17
    • На следующей неделе EA представит FIFA Online 4 для России и стран СНГ
    Все новости спорта

    Немировски: Счет 0:2 в серии, но надеюсь, что в Нижнем Новгороде будет другая игра

    Хоккей Торпедо Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» во втором матче серии.

    Дэвид Немировски
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэвид Немировски

    «Счет 0:2 в серии, что тут говорить. Соперник получил поддержку своих трибун, порадовал своих болельщиков.

    Но сейчас мы едем домой, и будем ждать поддержки наших болельщиков. Надеюсь, что в Нижнем Новгороде будет другая игра…

    О поражении в первом матче мы быстро забыли, посмотрев какие-то моменты на видео. Отметили для себя некоторые детали, постарались исправить ошибки.

    Всю энергию стремились потратить на следующую игру… А теперь все мысли уже о матче, который состоится в Нижнем Новгороде 7-го марта.

    После первого периода второго матча серии был заменен голкипер Андрей Тихомиров. Да, хотели встряхнуть команду.

    Я не стал бы обвинять голкипера. Второй гол, например, был вообще случайным (шайба влетела в ворота после рикошета от защитника. — прим. ред).

    Возможно, изменения в составе будут. Какие именно — сейчас сказать не могу. Будем принимать решение накануне следующего матча», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» снова поставить «Боруссию» на место?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Прервет ли ЦСКА свою серию побед над «Ахматом»?
  • ЦСКА — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ювентус» и «Лацио» устроят перестрелку?
  • «Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.32
  • Экпресс дня 6 марта
  • Сегодня в 18:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ювентус — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бернли — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо К — Минай
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие