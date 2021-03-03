Шайба Осипова принесла «Локо» победу над «Йокеритом»

«Локомотив» — «Йокерит» Фото: twitter.com/jokerithc
На 46-й минуте Максим Осипов вывел «железнодорожников» вперёд. Асисстентами выступили Теэму Пулккинен и Владимир Ткачёв.
Канадский голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил «сухарь», отразив все 29 бросков по своим воротам.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала
Гол: Осипов — 1 (Пулккинен, Ткачев), 45:41 — 1:0Вратари: Паскуале — Линдбек (58:41)Броски: 26 (10+11+5) — 29 (12+4+13)Штраф: 12 — 4
«Локомотив» повел в серии до 4 побед — 1:0. Следующая игра пройдет 5 марта..Stat1Match «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)