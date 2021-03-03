ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий РозановБольше, чем комментатор. Не стало Юрия Розанова
  • 22:02
    • Шайба Осипова принесла «Локо» победу над «Йокеритом»
  • 19:29
    • Стали известны пары 1/4 финала Кубка России
  • 19:17
    • «Салават Юлаев» начал серию с «Трактором» с домашнего поражения
  • 18:26
    • Биатлонист Иродов — трехкратный чемпион мира среди юношей
  • 18:20
    • Большунов стал четвертым в индивидуальной гонке на ЧМ, норвежцы заняли весь пьедестал
    Все новости спорта

    Шайба Осипова принесла «Локо» победу над «Йокеритом»

    Хоккей КХЛ Локомотив Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» одержал домашнюю победу над финским «Йокеритом» (1:0) в первом матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ.

    «Локомотив» — «Йокерит»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив» — «Йокерит»

    На 46-й минуте Максим Осипов вывел «железнодорожников» вперёд. Асисстентами выступили Теэму Пулккинен и Владимир Ткачёв.

    Канадский голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил «сухарь», отразив все 29 бросков по своим воротам.

    КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала
    Гол: Осипов — 1 (Пулккинен, Ткачев), 45:41 — 1:0Вратари: Паскуале — Линдбек (58:41)Броски: 26 (10+11+5) — 29 (12+4+13)Штраф: 12 — 4

    «Локомотив» повел в серии до 4 побед — 1:0. Следующая игра пройдет 5 марта..Stat1Match «Локомотив» (Ярославль) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли оборона «Севильи» на «Камп Ноу»?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • ПСЖ продлит черную полосу «Бордо»
  • «Бордо» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • ЦСКА обыграет «Спартак» крупно в первой плей-офф встрече?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аталанта — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие