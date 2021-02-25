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    «Трактор» вырвал домашнюю победу у «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Трактор Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» переиграл нижегородское «Торпедо» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей шайбы забросили Томаш Гика (12-я минута), Алексей Бывальцев (34, мен.) и Лукаш Седлак (60).

    У нижегородской команды отличились Иван Чехович (24, бол.) и Михаил Варнаков (47).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
    Голы: Гика — 14 (Седлак), 11:53 — 1:0. Чехович — 16 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 23:26 — 1:1. Бывальцев — 13 (мен., Манухов, Калинин), 33:26 — 2:1. Варнаков — 11 (Уайдмэн, Пайгин), 46:42 — 2:2. Седлак — 16 (Гика, Бэйлен), 59:08 — 3:2Вратари: Федотов — Тихомиров (59:42)Броски: 28 (10+9+9) — 23 (7+6+10)Штраф: 8 — 8

    «Трактор» набрал 72 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 66 очками занимает на «Востоке» восьмое место.

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