«Трактор» вырвал домашнюю победу у «Торпедо»

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы забросили Томаш Гика (12-я минута), Алексей Бывальцев (34, мен.) и Лукаш Седлак (60).
У нижегородской команды отличились Иван Чехович (24, бол.) и Михаил Варнаков (47).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Гика — 14 (Седлак), 11:53 — 1:0. Чехович — 16 (бол., Уайдмэн, Жафяров), 23:26 — 1:1. Бывальцев — 13 (мен., Манухов, Калинин), 33:26 — 2:1. Варнаков — 11 (Уайдмэн, Пайгин), 46:42 — 2:2. Седлак — 16 (Гика, Бэйлен), 59:08 — 3:2Вратари: Федотов — Тихомиров (59:42)Броски: 28 (10+9+9) — 23 (7+6+10)Штраф: 8 — 8
«Трактор» набрал 72 очка и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Торпедо» с 66 очками занимает на «Востоке» восьмое место.