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    «Амур» одержал волевую победу над минским «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Амур Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло хабаровскому «Амуру» со счетом 5:6 (3:2, 1:3, 1:1).

    «Динамо»
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    «Динамо»

    В составе белорусского клуба авторами голов стали Денис Мосалев, Зак Митчелл, Франсис Паре, Павел Варфоломеев и Алексей Протас.

    За «Амур» шайбы забросили Михал Йордан, Денис Голубев, Владимир Бутузов, Александр Полунин, Гинек Зогорна и Валентин Пьянов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) — «Амур» (Хабаровск) — 5:6 (3:2, 1:3, 1:1)
    Голы: Йордан — 9 (мен., Бутузов), 2:26 — 0:1. Мосалев — 4 (бол., Фальковский, Менелл), 3:46 — 1:1. Голубев — 9 (Полунин, Г. Зогорна), 15:43 — 1:2. Митчелл — 11 (Принс), 16:28 — 2:2. Паре — 2 (Горбунов), 18:15 — 3:2. Варфоломеев — 5 (бол., Соловьев, Протас), 22:59 — 4:2. Бутузов — 14 (Терещенко, Йордан), 26:54 — 4:3. Полунин — 10, 27:53 — 4:4. Г. Зогорна — 10 (бол., Полунин, Турбин), 30:27 — 4:5. Протас — 10 (Клинкхаммер, Фальковский), 48:24 — 5:5. Пьянов — 12 (Турбин), 54:06 — 5:6Вратари: Фурх (Колосов, 27:53, 57:40) — ЛангхамерБроски: 46 (18+19+9) — 24 (5+11+8)Штраф: 10 — 8

    Минское «Динамо» занимает шестое место в Западной конференции, набрав 65 очков в 58 матчах. «Амур» находится на десятой строчке таблицы «Востока», имея 52 очка после 58 встреч.

    25 февраля состоятся матчи «Йокерит» — «Амур» и «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск).

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