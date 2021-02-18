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    ЦСКА не сумел продлить победную серию

    ЦСКА — «Трактор»: счет матча 1:2, обзор голов

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    ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Трактора» - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

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    В составе победителей отличились Вячеслав Основин (3 минута) и Ник Бэйлен (44).

    У «армейцев» точный бросок нанес Максим Шалунов (53).

    Для московского клуба это первое поражение после пяти побед подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Основин — 14 (бол., Бодров), 2:55 — 0:1. Бэйлен — 10 (Седлак), 43:30 — 0:2. Шалунов — 16 (Мамин, Окулов), 52:55 — 1:2Вратари: Шарыченков (58:33) — ФедотовШтраф: 24 — 24Броски: 44 (12+15+17) — 17 (11+4+2)

    ЦСКА лидирует в Западной конференции (85 очков), «Трактор» занимает пятую позицию в Восточной конференции (69 очков).

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