ЦСКА — «Трактор»: счет матча 1:2, обзор голов

Хоккеисты «Трактора» Фото: ХК «Трактор»
В составе победителей отличились Вячеслав Основин (3 минута) и Ник Бэйлен (44).
У «армейцев» точный бросок нанес Максим Шалунов (53).
Для московского клуба это первое поражение после пяти побед подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Основин — 14 (бол., Бодров), 2:55 — 0:1. Бэйлен — 10 (Седлак), 43:30 — 0:2. Шалунов — 16 (Мамин, Окулов), 52:55 — 1:2Вратари: Шарыченков (58:33) — ФедотовШтраф: 24 — 24Броски: 44 (12+15+17) — 17 (11+4+2)
ЦСКА лидирует в Западной конференции (85 очков), «Трактор» занимает пятую позицию в Восточной конференции (69 очков).