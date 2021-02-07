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    «Сочи» потерпел поражение от минского «Динамо»

    «Сочи» — «Динамо» Минск: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сочи Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    «Сочи» потерпел поражение от минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты минского «Динамо»
    Хоккеисты минского «Динамо»

    Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 3:4 (1:0, 1:2, 1:2).

    У победителей отличились Роб Клинкхаммер (22 минута), Алексей Протас (38), Степан Фальковский (54) и Зак Митчелл (57).

    В составе проигравших шайбы забросили Никита Точицкий (14), Владислав Курбатов (40) и Игорь Руденков (42).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
    Голы: Точицкий — 7 (Петьков, Рундблад), 13:27 — 1:0. Клинкхаммер — 13 (бол., Принс, Менелл), 21:20 — 1:1. Протас — 8 (бол., Альмквист, Митчелл), 37:22 — 1:2. Курбатов — 1 (мен.), 39:39 — 2:2. Руденков — 13 (бол., Мироманов, Глотов), 41:23 — 3:2. Фальковский — 7 (Менелл, Горбунов), 53:21 — 3:3. Митчелл — 9 (Усов, Шинкевич), 56:54 — 3:4Вратари: Третьяк (59:24) — ФурхШтраф: 10 — 12Броски: 21 (6+6+9) — 29 (9+8+12)

    В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает десятое место (36 очков), а минское «Динамо» — шестое (61 очко).

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