«Сочи» — «Динамо» Минск: счет матча 3:4, обзор голов

Хоккеисты минского «Динамо»
ХК «Динамо» Минск
Встреча, которая прошла в Сочи, завершилась со счетом 3:4 (1:0, 1:2, 1:2).
У победителей отличились Роб Клинкхаммер (22 минута), Алексей Протас (38), Степан Фальковский (54) и Зак Митчелл (57).
В составе проигравших шайбы забросили Никита Точицкий (14), Владислав Курбатов (40) и Игорь Руденков (42).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» — «Динамо» (Минск) — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
Голы: Точицкий — 7 (Петьков, Рундблад), 13:27 — 1:0. Клинкхаммер — 13 (бол., Принс, Менелл), 21:20 — 1:1. Протас — 8 (бол., Альмквист, Митчелл), 37:22 — 1:2. Курбатов — 1 (мен.), 39:39 — 2:2. Руденков — 13 (бол., Мироманов, Глотов), 41:23 — 3:2. Фальковский — 7 (Менелл, Горбунов), 53:21 — 3:3. Митчелл — 9 (Усов, Шинкевич), 56:54 — 3:4Вратари: Третьяк (59:24) — ФурхШтраф: 10 — 12Броски: 21 (6+6+9) — 29 (9+8+12)
В турнирной таблице Западной конференции «Сочи» занимает десятое место (36 очков), а минское «Динамо» — шестое (61 очко).