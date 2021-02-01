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    «Торпедо» дома «всухую» обыграло «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Куньлунь Ред Стар» со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0).

    «Торпедо»
    «Торпедо»

    В составе победителей отличились Крис Уайдмэн, Крис Терри и Джордан Шварц.

    Голкипер нижегородцев Андрей Тихомиров во второй раз в сезоне отыграл «на ноль», отразив 31 бросок по своим воротам.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
    Голы: Уайдмэн — 9 (бол., Терри), 52:08 — 1:0. Терри — 6 (бол., Чехович), 54:41 — 2:0. Шварц — 10, 56:18 — 3:0Вратари: Тихомиров — ШикинБроски: 39 (7+19+13) — 31 (12+8+11)Штраф: 18 — 18

    «Торпедо» поднялось на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Трактор» и «Барыс». Команда Дэвида Немировски набрала 61 очков в 53 матчах.

    «Куньлунь» занимает на «Востоке» последнее 12-е место, имея 30 очков после 50 игр. Проигрышная серия китайского клуба длится шесть встреч.

    3 февраля состоятся матчи «Торпедо» — «Витязь» и «Куньлунь» — «Спартак».

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