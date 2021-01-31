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    «Ванкувер» в гостях разгромил «Виннипег»

    Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Виннипег Джетс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» разгромил на выезде «Виннипег» со счетом 4:1.

    Брок Босер
    Брок Босер

    Форвард «Кэнакс» Брок Босер набрал 2 очка путем заброса двух шайб.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Ванкувер» — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
    Голы: Бозер — 7 (Эдлер, Петтерссон), 0:29 — 0:1. Эпплтон — 1 (Лаури), 2:03 — 1:1. Хегландер — 3 (Хорват, Пирсон), 8:17 — 1:2. Макьюэн — 1 (Бенн, Миллер), 26:58 — 1:3. Бозер — 8 (п.в., Шмидт), 57:59 — 1:4Вратари: Хеллебайк (57:32 — 58:03) — ДемкоШтраф: 10 — 6Броски: 24 (13+5+6) — 39 (8+15+16)

    Для «Ванкувера» это четвертая победа подряд. Также команда прервала 3-матчевую серию поражений в очных встречах с «Джетс».

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