Немировски: «Торпедо» было близко к победе и в основное время, и в овертайме

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями после поражения от(2:3 ОТ) и посетовал на то, что его подопечные не смогли удержать победный счет в основное время.

«Была хорошая интересная игра. В третьем периоде мы повели в счете 2:1 и, думаю, играли в дальнейшем правильно.

Но соперник сумел реализовать большинство. Могли несколько раз решить исход встречи в овертайме, когда выходили "два в один" и "один в ноль".

К сожалению, не забили, а соперник свой момент использовал. Ничего страшного.

Нарушение Брэди Остина, за которое он получил матч-штраф? Честно говоря, не видел детали этого эпизода. Если судья дал "5+20", значит, видимо, имел на то основания.

Но мы еще не просматривали этот эпизод», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

«Торпедо» занимает 7-е место в Восточной конференции, имея в активе 57 очков.

В следующем матче нижегородский клуб встретится с минским «Динамо» 27 января.