ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юлиан ДракслерТрансферный дайджест. 19-25 января
  • 20:44
    • Гендиректор «Тамбова»: Вероятность снятия с РПЛ — 99%
  • 23:16
    • Большунов и Вяльбе публично извинились перед финским лыжником
  • 22:49
    • Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной» 26 января
  • 17:24
    • Кокорин прилетел во Флоренцию
  • 14:23
    • «Челси» уволил Лэмпарда
    Все новости спорта

    Немировски: «Торпедо» было близко к победе и в основное время, и в овертайме

    Хоккей Торпедо Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями после поражения от «Спартака» (2:3 ОТ) и посетовал на то, что его подопечные не смогли удержать победный счет в основное время.

    Дэвид Немировски
    Дэвид Немировски

    «Была хорошая интересная игра. В третьем периоде мы повели в счете 2:1 и, думаю, играли в дальнейшем правильно.

    Но соперник сумел реализовать большинство. Могли несколько раз решить исход встречи в овертайме, когда выходили "два в один" и "один в ноль".

    К сожалению, не забили, а соперник свой момент использовал. Ничего страшного.

    Нарушение Брэди Остина, за которое он получил матч-штраф? Честно говоря, не видел детали этого эпизода. Если судья дал "5+20", значит, видимо, имел на то основания.

    Но мы еще не просматривали этот эпизод», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

    «Торпедо» занимает 7-е место в Восточной конференции, имея в активе 57 очков.

    В следующем матче нижегородский клуб встретится с минским «Динамо» 27 января.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Какой миланский клуб выйдет в полуфинал Кубка Италии?
  • «Интер» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Пройдет ли «Бетис» «Реал Сосьедад» в Кубке Испании?
  • «Бетис» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Обыграет ли «Саутгемптон» второй раз подряд «канониров»?
  • «Саутгемптон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 26 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Юта — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие