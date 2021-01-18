«Коламбус» одержал победу над «Детройтом»

В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьеркстранд (36-я минута), Александр Тексье (46) и Пьер-Люк Дюбуа (47).
За хозяев отличились Бобби Райан (8) и Энтони Манта (60).
Российский форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко отметился в этой встрече результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Коламбус» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы: Райан — 2 (Unknown), 7:00 — 1:0. Бьоркстранд — 1 (Дженнер, Дель Зотто), 35:11 — 1:1. Тексье — 2 (Бьоркстранд), 45:10 — 1:2. Дюбуа — 1 (Григоренко), 46:26 — 1:3. Манта — 1 (Гронек, Райан), 59:04 — 2:3Нереализованный буллит: Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), 9:36 (Вратарь)Вратари: Грайсс (56:50 — 59:04, 59:27) — КорписалоБроски: 37 (13+12+12) — 29 (8+11+10)Штраф: 22 — 24
В следующем матче команды вновь сыграют между собой. Встреча пройдет 22 января в Детройте.