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    «Коламбус» одержал победу над «Детройтом»

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Детройт Ред Уингз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одержали гостевую победу над «Детройт Ред Уингз» со счетом 3:2.

    «Коламбус»
    «Коламбус»

    В составе победителей шайбы забросили Оливер Бьеркстранд (36-я минута), Александр Тексье (46) и Пьер-Люк Дюбуа (47).

    За хозяев отличились Бобби Райан (8) и Энтони Манта (60).

    Российский форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко отметился в этой встрече результативной передачей.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Коламбус» — 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
    Голы: Райан — 2 (Unknown), 7:00 — 1:0. Бьоркстранд — 1 (Дженнер, Дель Зотто), 35:11 — 1:1. Тексье — 2 (Бьоркстранд), 45:10 — 1:2. Дюбуа — 1 (Григоренко), 46:26 — 1:3. Манта — 1 (Гронек, Райан), 59:04 — 2:3Нереализованный буллит: Джонс (Коламбус Блю Джэкетс), 9:36 (Вратарь)Вратари: Грайсс (56:50 — 59:04, 59:27) — КорписалоБроски: 37 (13+12+12) — 29 (8+11+10)Штраф: 22 — 24

    В следующем матче команды вновь сыграют между собой. Встреча пройдет 22 января в Детройте.

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