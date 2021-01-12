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    Дубль Шарова позволил «Амуру» победить «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Амур Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» победил «Куньлунь» со счетом 3:1.

    Сергей Терещенко
    Сергей Терещенко

    Победу команде принес Александр Шаров, который оформил дубль. Также голом у хозяев отличился Дмитрий Лугин. Вячеслава Лещенко отквитал один гол у гостей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
    Голы: Шаров — 1, 11:17 — 1:0. Шаров — 2 (Михасенок), 21:56 — 2:0. Лугин — 4 (Васильев, Бутузов), 22:03 — 3:0. Лещенко — 5 (бол., Николишин, Локхарт), 53:44 — 3:1Вратари: Аликин — Шикин (58:28)Штраф: 50 — 11Броски: 33 (11+13+9) — 43 (11+17+15)

    «Амур» еще больше оторвался от «Куньлуня». Хабаровчане набрали 38 очков и занимают 10 место на «Востоке», а «Куньлунь» имеет на 11 пунктов меньше (11).

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