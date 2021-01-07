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    Минское «Динамо» забросило шесть шайб одноклубникам в Риге

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» Минск — 2:6.

    Минское «Динамо»
    Минское «Динамо»

    В составе победителей дубль оформил Шейн Принс, еще по разу отличились Степан Фальковский, Илья Соловьев, Павел Варфоломеев и Владислав Еременко.

    Шайбы рижского «Динамо» на свой счет записали Рихард Букартс и Микс Индрашис.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 2:6 (1:3, 0:2, 1:1)
    Голы: Фальковский — 4 (Усов, Демков), 0:37 — 0:1. Соловьев — 2, 7:01 — 0:2. Рих. Букартс — 6 (бол., Роб. Букартс, Скарлетт), 10:08 — 1:2. Принс — 18 (бол., Спунер, Менелл), 15:44 — 1:3. Варфоломеев — 3 (бол., Протас, Альмквист), 25:08 — 1:4. Принс — 19 (бол., Спунер, Менелл), 34:50 — 1:5. Еременко — 4 (Варфоломеев), 47:39 — 1:6. Индрашис — 11 (бол., Якс, Дарзиньш), 53:34 — 2:6Вратари: Налимов (Ворис, 7:01) — ФурхБроски: 34 (6+12+16) — 23 (14+5+4)Штраф: 40 — 21

    Минское «Динамо» одержало третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции, набрав 51 очко в 42 матчах.

    Рижское «Динамо» находится на последней 11-й строчке турнирной таблицы «Запада», имея 21 очко после 41 встречи. 0

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