Знарок: У игроков «Спартака» было желание реабилитироваться за матч в Магнитогорске

Главный тренер «Спартака»прокомментировал победу команды в матче против(6:2).

Красно-белые прервали свою серию из трех подряд поражений.

«Всегда есть желание выигрывать матчи. Конечно, было желание реабилитироваться за неудачный матч в Магнитогорске.

У нас в начале сезона было неплохо с большинством, потом была какая-то заминка, сейчас все восстанавливается.

В последних двух играх мы забросили четыре шайбы», — приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

После этой встречи «Спартак» набрал 46 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 50 очками занимает на «Востоке» шестую строчку. 0