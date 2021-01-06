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    Знарок: У игроков «Спартака» было желание реабилитироваться за матч в Магнитогорске

    Хоккей Спартак Трактор КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу команды в матче против «Трактора» (6:2).

    Олег Знарок
    Олег Знарок

    Красно-белые прервали свою серию из трех подряд поражений.

    «Всегда есть желание выигрывать матчи. Конечно, было желание реабилитироваться за неудачный матч в Магнитогорске.

    У нас в начале сезона было неплохо с большинством, потом была какая-то заминка, сейчас все восстанавливается.

    В последних двух играх мы забросили четыре шайбы», — приводит слова Знарка пресс-служба красно-белых.

    После этой встречи «Спартак» набрал 46 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 50 очками занимает на «Востоке» шестую строчку. 0

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