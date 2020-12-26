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    «Авангард» в овертайме уступил «Спартаку»

    Хоккей КХЛ Авангард Спартак Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от московского «Спартака» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    После первого периода красно-белые уступали со счетом 0:2. В составе омской команды голами отметились Наиль Якупов и Александр Хохлачев,

    За московский клуб в основное время матча отличились Артем Сериков и Робин Ганзл. В овертайме победную шайбу забросил Лукаш Радил.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Спартак» (Москва) — 2:3 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Якупов — 6 (Зернов, Соловьев), 6:49 — 1:0. Хохлачев — 8 (Соловьев, Семенов), 17:15 — 2:0. Сериков — 2, 32:22 — 2:1. Ганзл — 5 (бол., Радил, Федоров), 39:51 — 2:2. Радил — 16 (Ганзл), 60:41 — 2:3Вратари: Бобков — ТрушковБроски: 34 (16+5+13+0) — 30 (10+11+8+1)Штраф: 6 — 14

    Команда Олега Знарка с 44 очками занимает 5-е место в Западной конференции, «Авангард» идет 2-м на Востоке.

    Следующим соперником «Авангарда» станет «Трактор», а «Спартака» — московское «Динамо». Оба матча пройдут 28 декабря. 0

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