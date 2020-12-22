На 43-летнего Хару претендуют более 20 клубов НХЛ

Об этом сообщил агент 43-летнего словацкого хоккеиста Мэтт Китор. По словам представителя Хары, в услугах бывшего защитника «Бостона» заинтересованы более 20 клубов НХЛ.
«Ко мне обратились более 20 команд, но сейчас он сосредоточен на переговорах с "Бостоном".
Он все еще может завершить карьеру. Но он, кажется, заинтересован в том, чтобы ее продолжить, если все пойдет правильно», — приводит слова Китора известный журналист Пьер ЛеБрюн.
После завершения контракта с «Бостоном» Хара находится в статусе неограниченно свободного агента.
Ранее стало известно, что новый сезон в НХЛ стартует 13 января. 0