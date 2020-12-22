На 43-летнего Хару претендуют более 20 клубов НХЛ

Известный защитник, скорее всего, продолжит выступать в НХЛ.

Об этом сообщил агент 43-летнего словацкого хоккеиста Мэтт Китор. По словам представителя Хары, в услугах бывшего защитника «Бостона» заинтересованы более 20 клубов НХЛ.

«Ко мне обратились более 20 команд, но сейчас он сосредоточен на переговорах с "Бостоном".

Он все еще может завершить карьеру. Но он, кажется, заинтересован в том, чтобы ее продолжить, если все пойдет правильно», — приводит слова Китора известный журналист Пьер ЛеБрюн.

После завершения контракта с «Бостоном» Хара находится в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее стало известно, что новый сезон в НХЛ стартует 13 января. 0