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    На 43-летнего Хару претендуют более 20 клубов НХЛ

    Хоккей НХЛ Бостон Брюинз Прогнозы на НХЛ
    Известный защитник Здено Хара, скорее всего, продолжит выступать в НХЛ.

    Здено Хара
    Здено Хара

    Об этом сообщил агент 43-летнего словацкого хоккеиста Мэтт Китор. По словам представителя Хары, в услугах бывшего защитника «Бостона» заинтересованы более 20 клубов НХЛ.

    «Ко мне обратились более 20 команд, но сейчас он сосредоточен на переговорах с "Бостоном".

    Он все еще может завершить карьеру. Но он, кажется, заинтересован в том, чтобы ее продолжить, если все пойдет правильно», — приводит слова Китора известный журналист Пьер ЛеБрюн.

    После завершения контракта с «Бостоном» Хара находится в статусе неограниченно свободного агента.

    Ранее стало известно, что новый сезон в НХЛ стартует 13 января. 0

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