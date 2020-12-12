ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 3:2, обзор голов

Хоккеисты ЦСКА
КХЛ
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Соркин (3 минута), Максим Мамин (26) и Павел Карнаухов (44).
У «железнодорожников» отличились Денис Алексеев (15) и Павел Красковский (56).
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Соркин — 2 (Светлаков), 2:20 — 1:0. Алексеев — 9 (Красковский), 14:37 — 1:1. Мамин — 13 (бол., Попов, Локтионов), 25:03 — 2:1. Карнаухов — 9 (Чмыхов, Попов), 43:42 — 3:1. Красковский — 11 (Рафиков, Аверин), 55:03 — 3:2Вратари: Юханссон — Паскуале (58:44)Штраф: 4 — 8Броски: 14 (2+6+6) — 16 (5+6+5)
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (59 очков), а «Локомотив» — третье (48 очков). 0