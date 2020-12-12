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    • ЦСКА на домашней арене одолел «Локомотив»
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    ЦСКА на домашней арене одолел «Локомотив»

    ЦСКА — «Локомотив»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ ЦСКА Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты ЦСКА
    Хоккеисты ЦСКА

    Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Соркин (3 минута), Максим Мамин (26) и Павел Карнаухов (44).

    У «железнодорожников» отличились Денис Алексеев (15) и Павел Красковский (56).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
    Голы: Соркин — 2 (Светлаков), 2:20 — 1:0. Алексеев — 9 (Красковский), 14:37 — 1:1. Мамин — 13 (бол., Попов, Локтионов), 25:03 — 2:1. Карнаухов — 9 (Чмыхов, Попов), 43:42 — 3:1. Красковский — 11 (Рафиков, Аверин), 55:03 — 3:2Вратари: Юханссон — Паскуале (58:44)Штраф: 4 — 8Броски: 14 (2+6+6) — 16 (5+6+5)

    В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает первое место (59 очков), а «Локомотив» — третье (48 очков). 0

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