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    Форвард ЦСКА дисквалифицирован на один матч

    Хоккей ЦСКА Торпедо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий ЦСКА Андрей Светлаков дисквалифицирован за драку в матче против «Торпедо» (2:1), сообщает официальный сайт КХЛ.

    Андрей Светлаков
    Андрей Светлаков

    Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет.

    «В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

    Таким образом, форвард ЦСКА Андрей Светлаков пропустит ближайший матч команды за вторую драку в сезоне», — говорится в сообщении.

    Напомним, после финальной сирены Джордан Шварц подрался с Андреем Светлаковым у борта. 0

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