Форвард ЦСКА дисквалифицирован на один матч

Нападающий ЦСКАдисквалифицирован за драку в матче против «Торпедо» (2:1), сообщает официальный сайт КХЛ.

Соответствующее решение принял спортивно-дисциплинарный комитет.

«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф.

Таким образом, форвард ЦСКА Андрей Светлаков пропустит ближайший матч команды за вторую драку в сезоне», — говорится в сообщении.

Напомним, после финальной сирены Джордан Шварц подрался с Андреем Светлаковым у борта. 0