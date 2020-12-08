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    «Витязь» на последних секундах вырвал победу у «Сибири»

    Хоккей КХЛ Витязь Сибирь Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Витязь».

    Игроки «Витязя»
    Игроки «Витязя»

    Гости одержали победу, забросив решающую шайбу за несколько секунд до конца третьего периода — 2:1.

    Автором победного гола стал Святослав Гребенщиков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Даугавиньш — 10 (бол., Ержабек), 12:28 — 0:1. Пуустинен — 14 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 33:03 — 1:1. Гребенщиков — 6 (Пыленков), 59:52 — 1:2Вратари: Сятери (59:52) — ТодыковШтраф: 12-16Броски: 32 (10+13+9) — 19 (9+5+5)

    У «Витязя» — 35 очков и девятое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» идет восьмой на «Востоке» (34 очка в 35 матчах). 0

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