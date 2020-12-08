«Витязь» на последних секундах вырвал победу у «Сибири»

В матче регулярного чемпионата КХЛпринимала

Гости одержали победу, забросив решающую шайбу за несколько секунд до конца третьего периода — 2:1.

Автором победного гола стал Святослав Гребенщиков.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) Голы: Даугавиньш — 10 (бол., Ержабек), 12:28 — 0:1. Пуустинен — 14 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 33:03 — 1:1. Гребенщиков — 6 (Пыленков), 59:52 — 1:2Вратари: Сятери (59:52) — ТодыковШтраф: 12-16Броски: 32 (10+13+9) — 19 (9+5+5)

У «Витязя» — 35 очков и девятое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» идет восьмой на «Востоке» (34 очка в 35 матчах). 0