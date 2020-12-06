ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Кадис» — «Барселона»Самоуничтожение «Барсы». Каталонцы помогают соперникам добить себя
  • 17:05
    • «Монако» без Головина проиграл «Лиллю»
  • 16:42
    • Мишина и Галлямов — победители пятого этапа КР в Москве
  • 16:08
    • Норвегия выиграла мужскую эстафету в Контиолахти, Россия — четвертая
  • 15:59
    • «Ростов» потерпел поражение от «Уфы»
  • 14:17
    • Дриусси заявил о желании вернуться в «Ривер Плейт»
    Все новости спорта

    «Локомотив» в овертайме одолел «Сибирь»

    «Сибирь» — «Локомотив»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Сибирь Локомотив Прогнозы на КХЛ
    Ярославский «Локомотив» одержал победу над «Сибирью» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Локомотива»
    Хоккеисты «Локомотива»

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

    В составе «железнодорожников» дубль оформил Павел Красковский (17 и 35 минуты), еще по шайбе забросили Владимир Ткачев (44) и Егор Коршков (62).

    У хозяев отличились Юусо Пуустинен (9), Данил Романцев (51) и Олег Ли (53).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1)
    Голы: Пуустинен — 13 (Руохомаа, Йокипакка), 8:13 — 1:0. Красковский — 8, 16:59 — 1:1. Красковский — 9 (Рафиков, Ландер), 34:17 — 1:2. Ткачев — 6 (Каюмов), 43:58 — 1:3. Романцев — 6 (бол., Йокипакка, Пуустинен), 50:31 — 2:3. Ли — 10 (Хохлов), 52:27 — 3:3. Коршков — 11, 61:11 — 3:4Вратари: Сятери — ПаскуалеШтраф: 10 — 14Броски: 31 (12+8+10+1) — 28 (8+10+8+2)

    «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции (46 очков), «Сибирь» — восьмая на Востоке (34 очка). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Тоттенхэм» на первом месте?
  • «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • ЦСКА нужно побеждать, но «Химки» постараются этого не допустить
  • ЦСКА — «Химки». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Вулверхэмптон» даст бой «Ливерпулю»
  • «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке Играть€100 для победителей ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБесплатная ставка €40
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.47
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Анже — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Динамо — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие