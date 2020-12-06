«Сибирь» — «Локомотив»: счет матча 3:4 ОТ, обзор голов

Ярославскийодержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 4:3 ОТ (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

В составе «железнодорожников» дубль оформил Павел Красковский (17 и 35 минуты), еще по шайбе забросили Владимир Ткачев (44) и Егор Коршков (62).

У хозяев отличились Юусо Пуустинен (9), Данил Романцев (51) и Олег Ли (53).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 ОТ (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) Голы: Пуустинен — 13 (Руохомаа, Йокипакка), 8:13 — 1:0. Красковский — 8, 16:59 — 1:1. Красковский — 9 (Рафиков, Ландер), 34:17 — 1:2. Ткачев — 6 (Каюмов), 43:58 — 1:3. Романцев — 6 (бол., Йокипакка, Пуустинен), 50:31 — 2:3. Ли — 10 (Хохлов), 52:27 — 3:3. Коршков — 11, 61:11 — 3:4Вратари: Сятери — ПаскуалеШтраф: 10 — 14Броски: 31 (12+8+10+1) — 28 (8+10+8+2)

«Локомотив» занимает третье место в Западной конференции (46 очков), «Сибирь» — восьмая на Востоке (34 очка). 0