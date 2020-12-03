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    «Торпедо» обыграло «Витязь», хозяевам не хватило времени отыграться

    Хоккей КХЛ Витязь Торпедо Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного первенства КХЛ «Торпедо» на чужом льду выиграло у «Витязя» со счетом 3:2.

    Алексей Мельничук
    Алексей Мельничук

    Хозяева были близки к тому, чтобы сравнять счет, но не хватило времени. У подольского клуба отметились Маттиас Теденбю и Федор Малыхин. За гостей точными бросками отличились Марк Марин, Энди Миле и Иван Чехович.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Марин — 2 (Уайдмэн, Чехович), 15:50 — 0:1. Миле — 9 (Жафяров), 16:44 — 0:2. Чехович — 5 (бол., Уайдмэн, Шварц), 35:06 — 0:3. Теденбю — 10 (Дэнфорт, Пыленков), 39:59 — 1:3. Малыхин — 7 (Воронков, Моисеев), 54:55 — 2:3Вратари: Ежов (59:13) — ТихомировШтраф: 4 — 8Броски: 36 (13+11+12) — 40 (9+20+11)

    За «Торпедо» закрепилась 7 позиция (34) на «Востоке». «Витязь» занимает 9 строчку в Западной конференции (32). 0

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