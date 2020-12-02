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    «Йокерит» дома обыграл «Салават Юлаев»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» одержал в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:1.

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    В составе победителей отличились Ииро Пакаринен (14-я минута), Ессе Йоэнсуу (49) и Марко Антилла (60).

    Единственную шайбу уфимцев забросил Евгений Лисовец (19=8).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Пакаринен — 7 (Фриман, Крейчик), 13:06 — 1:0. Лисовец — 2 (Кугрышев, Воробьев), 17:17 — 1:1. Йоэнсуу — 8 (О`Нилл), 48:48 — 2:1. Анттила — 4 (п.в.), 59:36 — 3:1Вратари: Калниньш — Тарасов (58:49 — 59:36)Броски: 27 (14+8+5) — 32 (9+14+9)Штраф: 6 — 6

    Напомним, «Салават Юлаев» проводил встречу с 5 защитниками и 11 нападающими из-за недопуска шести игроков уфимцев к матчу властями Хельсинки.

    «Йокерит» набрал 34 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават» с 43 очками остался на третьей строчке Востока.

    В следующем матче финская команда отправится в гости к «Спартаку», а уфимцы на своей домашней арене примут московское «Динамо». 0

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