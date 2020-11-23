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    ЦСКА крупно уступил «Сибири»

    Хоккей КХЛ Сибирь ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    В матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на выезде крупно уступил «Сибири» со счетом 1:5.

    Евгений Чесалин
    Евгений Чесалин

    Счет открыла «Сибирь» — забил Олег Ли. Благодаря голу Максима Мамина ЦСКА счет сравнял.

    После этого забивали Дмитрий Саюстов, Микаэль Руохомаа, Данил Романцев и Андрей Ермаков, шайбы которых позволили «Сибири» разгромить хозяев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)
    Голы: Ли — 8 (Романцев), 4:04 — 0:1. Мамин — 10 (Ибрагимов, Окулов), 10:54 — 1:1. Саюстов — 7 (Чесалин, Шашков), 13:09 — 1:2. Руохомаа — 8 (бол., Пуустинен, Романцев), 22:48 — 1:3. Романцев — 5 (бол.), 33:06 — 1:4. Ермаков — 1 (бол., Гуркин, Миловзоров), 48:17 — 1:5Вратари: Шарыченков — СятериШтраф: 33 — 6Броски: 29 (4+13+12) — 25 (11+9+5)

    Несмотря на это поражение, ЦСКА остается лидером Западной конференции с 47 очками. «Сибирь» Занимает 7 место на «Востоке» (27 пунктов). 0

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