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    «Нефтехимик» забросил пять шайб в ворота «Спартака»

    Хоккей КХЛ Нефтехимик Спартак Прогнозы на КХЛ
    Нижнекамский «Нефтехимик» обыграл московский «Спартак» (5:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»

    В составе победителей шайы забросили Павел Порядин (31-я минута), Александр Брынцев (33), Андрей Чивилев (37), Михаил Бякин (42) и Александр Кучерявенко (54).

    За московский клуб отличились Роман Любимов (43) и Илья Зубов (45).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» — «Спартак» — 5:2 (0:0, 3:0, 2:2)
    Голы: Порядин (Кучерявенко, Рантакари), 30:03 — 1:0. Брынцев (Порядин), 32:45 — 2:0. Чивилев (Шафигуллин), 36:52 — 3:0. Бякин (Волгин, Гудачек), 41:30 — 4:0. Любимов (Рылов, Кулик), 42:33 — 4:1. Зубов (Федоров), 44:21 — 4:2 (бол). Кучерявенко (Порядин), 53:20 — 5:2Вратари: Иванников — Трушков (00:00-36:52), Гудачек (36:52-60:0)

    «Нефтехимик» набрал 18 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, «Спартак», имея в активе 32 очка занимает на «западе» шестую строчку. 0

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