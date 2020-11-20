«Витязь» разгромил «Северсталь»

В матче регулярного первенства КХЛу себя дома разгромилсо счетом 4:1.

У хозяев дубль сделал Джастин Дэнфорт, а также по шайбе оформили Федор Малыхин и Даниил Пыленков. Владислав Кодола забил в составе гостей.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Подольск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0) Голы: Дэнфорт — 11 (Даугавиньш), 33:00 — 1:0. Кодола — 4 (бол., Вовченко, Петунин), 36:57 — 1:1. Малыхин — 6 (бол., Дергачев, Моисеев), 38:45 — 2:1. Дэнфорт — 12 (бол., Даугавиньш, Теденбю), 39:50 — 3:1. Пыленков — 2 (п.в.), 59:28 — 4:1Вратари: Ежов — Шугаев (57:36 — 59:28)Штраф: 10 — 8Броски: 26 (6+12+8) — 34 (12+8+14)

В Западной конференции «Витязь» занимает 8 место, набрав 27 очков. «Северсталь» имеет на пункт больше и находится на 7 месте. 0