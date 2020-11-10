«Трактор» в овертайме обыграл «Магнитку»

В первом периоде на шайбу магнитогорца Андрея Чибисова хозяева ответили голом Лоуренса Пилута.
Победу челябинскому клубу в овертайме принес Руслан Карлин.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Чибисов — 4 (Земченок), 3:22 — 0:1. Пилут — 2 (бол., Бывальцев, Гика), 19:14 — 1:1. Карлин — 1 (Кравцов), 62:43 — 2:1Вратари: Федотов — ОлкинуораБроски: 19 (8+2+8+1) — 30 (8+12+9+1)Штраф: 24 — 8
В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» набрал 32 очка и расположился на четвертой позиции. «Металлург» — шестой (30). 0