ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета возвращает «Арсенал» к былой славе. Сульшер пока страдает в «Юнайтед»
  • 23:03
    • Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу
  • 22:47
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
  • 22:43
    • «Боруссия» М уничтожила «Шахтер» в Киеве
  • 22:18
    • Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Интером»
  • 20:17
    • Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Йокерит» одержал волевую победу над «Сочи»

    Хоккей КХЛ Йокерит Сочи Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» одержал победу над «Сочи» (5:4 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
    «Йокерит»

    В составе победителей отличились Никлас Йенсен, Якуб Крейчик, Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шредер и Брайан О'Нил, забросивший победную шайбу в овертайме.

    За сочинцев голы на свой счет записали Рафаэль Батыршин, Сергей Шмелев, Никита Точицкий и Даниил Мироманов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 ОТ (0:0, 2:0, 2:4, 0:1)
    Голы: Батыршин — 1 (Рундблад, Руденков), 21:54 — 1:0. Шмелев — 5 (бол., Точицкий, Карьялайнен), 25:05 — 2:0. Йенсен — 10 (О`Нилл), 40:32 — 2:1. Точицкий — 3 (Погоришный, Мироманов), 43:51 — 3:1. Крейчик — 2 (Скленичка, Регин), 49:13 — 3:2. Савинайнен — 7 (Хаапала), 49:41 — 3:3. Шредер — 5 (Хаапала), 52:40 — 3:4. Мироманов — 5 (Стремвалль, Точицкий), 59:40 — 4:4. О`Нилл — 4 (Регин), 60:41 — 4:5Вратари: Лассинантти (57:54 — 59:40) — КалниньшБроски: 35 (8+15+11+1) — 26 (11+7+7+1)Штраф: 2 — 8

    В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» поднялся на седьмое место, набрав 23 очка в 17 матчах. «Сочи» расположился на 10-й позиции (16 очков в 22 играх). 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сыграют ли результативно соперники по Группе D?
  • «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Будет ли богатым на голы матч в Мадриде?
  • «Реал» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Забьет ли «Краснодар» на «Рамон Санчес Писхуан»?
  • «Севилья» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 10 000 рублей после регистрации ИгратьФрибет 500 рублей без условий Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 15 000 после регистрации ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьБонус 8000 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.66
  • Экспресс дня 3 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Реал — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие