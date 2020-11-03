«Йокерит» одержал волевую победу над «Сочи»

Финскийодержал победу над(5:4 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никлас Йенсен, Якуб Крейчик, Вели-Матти Савинайнен, Джордан Шредер и Брайан О'Нил, забросивший победную шайбу в овертайме.

За сочинцев голы на свой счет записали Рафаэль Батыршин, Сергей Шмелев, Никита Точицкий и Даниил Мироманов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:5 ОТ (0:0, 2:0, 2:4, 0:1) Голы: Батыршин — 1 (Рундблад, Руденков), 21:54 — 1:0. Шмелев — 5 (бол., Точицкий, Карьялайнен), 25:05 — 2:0. Йенсен — 10 (О`Нилл), 40:32 — 2:1. Точицкий — 3 (Погоришный, Мироманов), 43:51 — 3:1. Крейчик — 2 (Скленичка, Регин), 49:13 — 3:2. Савинайнен — 7 (Хаапала), 49:41 — 3:3. Шредер — 5 (Хаапала), 52:40 — 3:4. Мироманов — 5 (Стремвалль, Точицкий), 59:40 — 4:4. О`Нилл — 4 (Регин), 60:41 — 4:5Вратари: Лассинантти (57:54 — 59:40) — КалниньшБроски: 35 (8+15+11+1) — 26 (11+7+7+1)Штраф: 2 — 8

В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит» поднялся на седьмое место, набрав 23 очка в 17 матчах. «Сочи» расположился на 10-й позиции (16 очков в 22 играх). 0