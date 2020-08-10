«Коламбус» обыграл «Торонто» и вышел в четвертьфинал конференции

уступилв пятом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

Фрагмент матча twitter.com/bluejacketsnhl 20 000 Большой бонус новичкам Забрать!

Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Лиам Фуди и Ник Фолиньо. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил все 33 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

Счет в серии стал 3:2 в пользу «Коламбуса».

«Блю Джекетс» вышли в первый раунд Кубка Стэнли, где сыграют с «Тампа-Бэй», а «Мэйпл Лифс» прекратили борьбу за трофей.