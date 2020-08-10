«Коламбус» обыграл «Торонто» и вышел в четвертьфинал конференции

Фрагмент матча
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Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Лиам Фуди и Ник Фолиньо. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил все 33 броска по своим воротам, оформив «сухарь».
Счет в серии стал 3:2 в пользу «Коламбуса».
«Блю Джекетс» вышли в первый раунд Кубка Стэнли, где сыграют с «Тампа-Бэй», а «Мэйпл Лифс» прекратили борьбу за трофей.
НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд. Пятый матч
«Торонто» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Голы: Веренски — 1, 6:29 — 0:1. Фоуди — 1 (Нюквист, Джонс), 51:40 — 0:2. Фолиньо — 1 (п.в.), 59:37 — 0:3Вратари: Андерсен — КорписалоШтраф: 4-2Броски: 33 (6+13+14) — 22 (7+8+7)