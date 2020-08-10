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    «Коламбус» обыграл «Торонто» и вышел в четвертьфинал конференции

    Хоккей НХЛ Коламбус Блю Джекетс Торонто Мэйпл Лифс Прогнозы на НХЛ
    «Торонто» уступил «Коламбусу» в пятом матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Лиам Фуди и Ник Фолиньо. Голкипер «Коламбуса» Йоонас Корписало отразил все 33 броска по своим воротам, оформив «сухарь».

    Счет в серии стал 3:2 в пользу «Коламбуса».

    «Блю Джекетс» вышли в первый раунд Кубка Стэнли, где сыграют с «Тампа-Бэй», а «Мэйпл Лифс» прекратили борьбу за трофей.

    НХЛ. Плей-офф. Квалификационный раунд. Пятый матч
    «Торонто» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Веренски — 1, 6:29 — 0:1. Фоуди — 1 (Нюквист, Джонс), 51:40 — 0:2. Фолиньо — 1 (п.в.), 59:37 — 0:3Вратари: Андерсен — КорписалоШтраф: 4-2Броски: 33 (6+13+14) — 22 (7+8+7)
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