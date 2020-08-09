«Вегас» победил в овертайме «Колорадо»

проигралв овертайме группового раунда плей-офф НХЛ — 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1).

Автором победного гола стал Алекс Так. В основное время дублем отметился Джонатан Маршессо, еще один гол забил Николя Руа.

У «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Йоонас Донской и Джей Ти Комфер. Российские игроки «Колорадо» Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров результативными действиями не отличились.

«Вегас» набрал после трех матчей шесть очков и обеспечил себе первое место в турнире, его соперником по 1/4 финала Западной конференции станет «Чикаго», который победил «Эдмонтон» в серии предварительного раунда плей-офф и получил 12-й номер посева.

«Колорадо» с пятью очками стал вторым в мини-турнире и сыграет в 1/4 финала Западной конференции с «Аризоной».