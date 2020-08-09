«Вегас» победил в овертайме «Колорадо»

«Вегас»
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Автором победного гола стал Алекс Так. В основное время дублем отметился Джонатан Маршессо, еще один гол забил Николя Руа.
У «Эвеланш» отличились Натан Маккиннон, Йоонас Донской и Джей Ти Комфер. Российские игроки «Колорадо» Владислав Наместников, Валерий Ничушкин и Никита Задоров результативными действиями не отличились.
«Вегас» набрал после трех матчей шесть очков и обеспечил себе первое место в турнире, его соперником по 1/4 финала Западной конференции станет «Чикаго», который победил «Эдмонтон» в серии предварительного раунда плей-офф и получил 12-й номер посева.
«Колорадо» с пятью очками стал вторым в мини-турнире и сыграет в 1/4 финала Западной конференции с «Аризоной».
НХЛ. Плей-офф. Запад. Групповой раунд
«Колорадо» — «Вегас» — 3:4 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 0:1)
Голы: Маршессо — 1 (бол., Теодор, Карлссон), 21:34 — 0:1. Маккиннон — 1 (бол., Кадри, Рантанен), 26:46 — 1:1. Руа — 1 (Ривз, Теодор), 32:55 — 1:2. Донской — 2 (Комфер, Бураковски), 34:51 — 2:2. Маршессо — 2 (буллит), 43:02 — 2:3. Комфер — 1 (Кадри, Рантанен), 58:58 — 3:3. Так — 3 (Стоун), 64:44 — 3:4Вратари: Грубауэр (57:27 — 58:58) — ЛенерШтраф: 10-14Броски: 35 (10+15+9+1) — 26 (5+9+9+3)