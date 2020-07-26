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    Овечкин соскучился по хоккею в плей-офф

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    «Все ребята готовы психологически. Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились.

    Не так просто отрываться от своих семей. Но в это время года мы понимаем, зачем здесь находимся и зачем туда летим.

    Сейчас мы все свежие. У нас нет травм и разных болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф.

    Это непередаваемая атмосфера в раздевалке, когда команда сплачивается перед большими матчами. Это ценная штука», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. 0

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