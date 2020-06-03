Новокузнецкий «Металлург» намерен вернуться в КХЛ в течение трех лет

Перед новокузнецким «Металлургом» поставлена задача за три сезона вернуться в Континентальную хоккейную лигу.

Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Кемеровской области-Кузбасса Сергей Мяус.

«Губернатор Кемеровской области Сергей Евгеньевич Цивилев поставил задачу, чтобы в течение трех лет "Металлург" вышел в КХЛ. Сейчас ведется огромная работа по ремонту старой, намоленной арены в Новокузнецке. И к сентябрю строители обещают сдать ее.

Мы прекрасно понимаем, что оставить такой город без большого хоккея нельзя. Следующий шаг — создание, по большому счету, обновленной команды. И в то же время надо думать и о развитии детско-юношеской хоккейной школы.

Сейчас нам надо создать команду и завершить реконструкцию дворца, — добавил собеседник агентства. — И если мы эти задачи решим, то будет ставиться задача выхода в плей-офф чемпионата ВХЛ. А ведь в прошлом сезоне, к слову, наша команда даже не играла в плей-офф турнира. И когда весной следующего года мы подведем итоги выступления "Металлурга", то тогда уже можно думать о выходе в КХЛ», — цитирует Мяуса «Р-Спорт».

Напомним, что «Кузня» с 2017 года выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). 0