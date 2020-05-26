Панарин об уходе из СКА: На одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ

Нападающий «Рейнджерс»поделился воспоминаниями о переходе визв 2015 году.

Игрок признался, что ему сулили огромные деньги, чтобы остался в СКА — в разы больше, чем контракт новичка в НХЛ (925 тысяч долларов в год).

«Раза в четыре больше. Но я же не за деньгами поехал. Конечно, деньги ценю, однако они не на первом месте. Чтобы сидеть, считать и гордиться — вот я такой! — не про меня.

Даже некорректно сравнивать: на одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ. К тому времени ставил себе задачу войти в мировой топ хоккеистов.

А без игры в НХЛ — лучшей лиге мира — ее не решить», — сказал Панарин «Реальное время». 0