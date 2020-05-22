«Северсталь» и «Динамо» произвели обмен нападающими

Александр Петунин
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В Череповец возвращаются Дмитрий Марковин и Александр Петунин, в обратном направлении проследует Никита Луховской.
Петунин в прошедшем сезоне провел 29 игр за «Северсталь», набрав 17 (7+10) очков. Марковин принял участие в 49 матчах за череповецкую команду, набрав 16 (7+9) баллов за результативность.
Луховской в минувшем сезоне выступал за «Алмаз» в Молодежной хоккейной лиге. Он провел 59 матчей в регулярном чемпионате и набрал 50 (27+23) очков, став лучшим снайпером команды. 0