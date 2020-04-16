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    Чешский голкипер заключил контракт с «Трактором»

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    Чешский голкипер Роман Вилл заключил двухлетний контракт с «Трактором», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

    Роман Вилл
    Роман Вилл

    Российский голкипер Станислав Галимов покидает челябинский клуб.

    27-летний Вилл в минувшем сезоне защищал ворота шведского «Рёгле», в котором имел статус первого номера, сыграл в 34 матчах, четыре из них закончил «на ноль», отразив 92,2 процента бросков.

    Этот чемпионат был прерван перед плей-офф из-за пандемии коронавируса, ХК «Рёгле» шёл на третьем месте.

    За сборную Чехии в сезоне 2019/20 новый голкипер «Трактора» провёл шесть игр на Евротуре, в игре против команды России он заработал «сухарь». 0

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