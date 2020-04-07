КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Истиклол» празднует победу в СуперкубкеКоронавирусу вопреки. Знакомимся с чемпионатом Таджикистана по футболу
  • 21:14
    • УЕФА может изменить правила ФФП из-за пандемии
  • 21:00
    • ФИФА перенесет трансферное окно из-за пандемии коронавируса
  • 19:53
    • Примеру могут возобновить 28 мая
  • 19:18
    • Фернандес — лучший игрок ЦСКА в феврале-марте
  • 17:40
    • Денисенко переходит во «Флориду»
    Все новости спорта

    Нападающий «Эдмонтона» Кейв находится в коме

    Хоккей Эдмонтон Ойлерз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Эдмонтона» Колби Кейв был введен в медикаментозную кому, сообщает официальный твиттер клуба.

    Колби Кейв
    Колби Кейв

    «Форвард "Ойлерс" Колби Кейв был введен в медикаментозную кому и помещен в отделение интенсивной терапии в больнице Саннибрук в Торонто после перенесенного кровоизлияния в мозг», — говорится в сообщении клуба.

    В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 11 матчей в НХЛ и отметился одним голом.

    Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги прерван из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • КХЛ сдалась коронавирусу. Кубок Гагарина вернется только через год
  • 27/03/2020 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ
  • 1.98
  • Завтра в 17:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Славия» доставит БАТЭ проблем
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • В Бресте будет «низовой» поединок?
  • «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эден Азар Футбол Почему Азар пока не заиграл в «Реале»?Бельгиец не похож на привычного себя 06:320
  • 22:38
    • «Милан» ведет переговоры с Давидом Сильвой
  • 22:14
    • Серия может провести сборы в Риме и там же доиграть сезон
  • 21:02
    • Чемпионат Нидерландов может возобновиться 19 июня
    Гарри Кейн Футбол Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреляКто претендует на лучшего бомбардира «шпор», усилится ли «Барса» форвардом «Интера», куда податься хавбеку «Реала» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:240
  • Экспресс дня

  • Привезет ли БАТЭ приемлемый результат из Мозыря?
  • 2.16
    •
  • 22:59
    • Ван Дейк: Я хочу, чтобы меня запомнили как легенду «Ливерпуля»
  • 22:55
    • Драчев: Есть мнение, что должность главного тренера и вовсе не нужна
  • 22:39
    • СМИ: Бундеслига может доиграть сезон без зрителей
    Неймар Футбол Самые громкие трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другиеИногда трата больших денег может считаться оправданной Вчера в 13:360
  • 20:27
    • Кроос: Снижение зарплат — это напрасная жертва
  • 18:28
    • ПСЖ хочет выкупить контракт Икарди
  • 17:27
    • Лоран Блан может возглавить «Фенербахче»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дирианген — Чинандега
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  NaN
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ферретти — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие