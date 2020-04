Нападающий «Эдмонтона» Кейв находится в коме

Нападающий «Эдмонтона»был введен в медикаментозную кому, сообщает официальный твиттер клуба.

«Форвард "Ойлерс" Колби Кейв был введен в медикаментозную кому и помещен в отделение интенсивной терапии в больнице Саннибрук в Торонто после перенесенного кровоизлияния в мозг», — говорится в сообщении клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард провел 11 матчей в НХЛ и отметился одним голом.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги прерван из-за коронавируса, точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными.

Colby is an awesome person who scored an awesome goal for us this season.

The entire #Oilers family is sending you all our love & strength right now, @Cavemn10.

💙🧡💙🧡 pic.twitter.com/A5uZNmPZMl