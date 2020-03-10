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    КХЛ. «Сибирь» прошла в следующий раунд, «Динамо» М принимает «Спартак»

    Результаты матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

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    «Динамо» — «Спартак»
    «Динамо» — «Спартак»
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    «Автомобилист» — «Сибирь» 1:2

    В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» со счетом 1:2. Таким образом, команда одержала четвертую победу и вышла в следующий раунд турнира.

    В составе гостей отметились Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. Павел Дацюк забил за хозяев.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
    Голы: Саюстов — 1 (бол., Логинов, Шаров), 16:22 — 0:1. Чесалин — 2 (Михайлов), 24:16 — 0:2. Дацюк — 2 (бол., Березин, Бодров), 40:44 — 1:2Вратари: Коварж (59:13) — СятериШтраф: 12 — 8Броски: 37 (15+9+13) — 16 (7+6+3)

    «Динамо» М — «Спартак»

    10 марта 19:30 мск

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