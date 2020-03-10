КХЛ. «Сибирь» прошла в следующий раунд, «Динамо» М принимает «Спартак»

«Автомобилист» — «Сибирь» 1:2
В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Сибирь» на выезде обыграла «Автомобилист» со счетом 1:2. Таким образом, команда одержала четвертую победу и вышла в следующий раунд турнира.
В составе гостей отметились Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. Павел Дацюк забил за хозяев.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Саюстов — 1 (бол., Логинов, Шаров), 16:22 — 0:1. Чесалин — 2 (Михайлов), 24:16 — 0:2. Дацюк — 2 (бол., Березин, Бодров), 40:44 — 1:2Вратари: Коварж (59:13) — СятериШтраф: 12 — 8Броски: 37 (15+9+13) — 16 (7+6+3)