ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антони МарсьяльМарсьяль равняется на величайших. «Юнайтед» победил «Сити» в дерби на «Олд Траффорд»
  • 16:05
    • ЦСКА с двумя удалениями проиграл «Ростову»
  • 16:55
    • Лидеры ФНЛ синхронно сыграли вничью
  • 16:33
    • «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
  • 15:43
    • Соболев остался в запасе «Спартака» на матч с «Краснодаром»
  • 14:47
    • Полузащитник «Арсенала» получил перелом голеностопа
    Все новости спорта

    «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

    Хоккей КХЛ Барыс Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

    Хоккеисты «Барыса»
    Хоккеисты «Барыса»

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

    Дубли в составе победителей оформили Антон Сагадеев (4 и 15 минуты) и Павел Акользин (26 и 60), еще одну шайбу забросил Даррен Диц (6).

    У «Магнитки» отличились Николай Кулемин (6) и Артем Минулин (29).

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Сагадеев — 2 (Петухов), 3:08 — 1:0. Кулемин — 1 (Локтионов, Мозякин), 5:16 — 1:1. Дитц — 3 (Сагадеев, Гурков), 5:47 — 2:1. Сагадеев — 3 (Петухов), 14:24 — 3:1. Акользин — 1 (Шестаков, Бойд), 25:31 — 4:1. Минулин — 1 (Мозякин, Пивцакин), 28:01 — 4:2. Акользин — 2 (п.в., Виделль), 59:40 — 5:2Вратари: Паскуале — Кошечкин (56:26 — 59:40)Штраф: 4 — 4Броски: 28 (15+10+3) — 19 (6+8+5)

    Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Барыса», который во втором раунде плей-офф сразится с «Авангардом» или «Салаватом Юлаевым» (2-2). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Авангард» — «Салават Юлаев»
  • 1.84
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Попадет ли «Спартак» на рога к «быкам»?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Обыграет ли «Зенит» уверенно «Уфу»?
  • «Зенит» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • На «Кинг Пуэр» «лисы» много забьют соперникам
  • «Лестер» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Барыса» Хоккей КХЛ. «Барыс» вышел во второй раунд плей-офф, «Авангард» примет «Салават»Результаты матчей первого раунда плей-офф КХЛ 9 марта 16:350
  • 11:34
    • Медведев остался на пятом месте в рейтинге ATP
  • 07:03
    • Матч ПСЖ — «Боруссия» Д пройдет без зрителей
  • 00:58
    • «Реал» на выезде проиграл «Бетису»
    Игроки «Оренбурга» Футбол РПЛ. Победа «Динамо», сумасшедший матч «Ростова» и ЦСКА, «Спартак» сразится с «Краснодаром»Обзор матчей 21-го тура Российской Премьер-лиги 16:120
  • Экспресс дня

  • Команда Моуринью покинет Лигу чемпионов?
  • 4.22
    •
  • 16:17
    • «Химки» в домашнем матче разгромили «Томь»
  • 11:52
    • Сарри: Победа над «Интером» очень важна, но впереди еще 12 игр
  • 11:18
    • Впервые за 10 лет «МЮ» обыграл «Сити» дважды за сезон в АПЛ
    «Детройт» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Два очка Наместникова, передачи Гаврикова и КучероваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 марта 08:400
  • 00:40
    • «Ювентус» обыграл «Интер» и вернул лидерство в Серии А
  • 11:01
    • Бензема вышел на пятое место в списке бомбардиров в истории «Реала»
  • 09:00
    • «Лейкерс» выиграли дерби у «Клипперс», «Торонто» одолел «Сакраменто»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Авангард — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Зенит — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лестер — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 9 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эйбар — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Валенсия — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие