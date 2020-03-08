ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо»

Хозяева выиграли второй период и вели в счете 2:0 в начале третьего. Начиная с середины третьего периода ЦСКА начал сравнивать счет. Решающую шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.
КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала
«Торпедо» (Нижний Новгород) — ЦСКА — 2:3 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Геноуэй — 1 (Шенфельд, Жафяров), 38:37 — 1:0. Шредер — 1 (бол., Жафяров, Шенфельд), 42:12 — 2:0. Робинсон — 1 (Окулов), 46:08 — 2:1. Шалунов — 1 (Мамин, Марченко), 57:15 — 2:2. Капризов — 2 (бол., Вей, Слепышев), 62:02 — 2:3Вратари: Тихомиров — СорокинШтраф: 8 — 8Броски: 23 (4+8+10+1) — 30 (5+10+13+2)