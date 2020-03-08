ЦСКА в овертайме обыграл «Торпедо»

на выезде переигралсо счетом 2:3 ОТ. «Армейцы» проигрывали по ходу матча.

Хозяева выиграли второй период и вели в счете 2:0 в начале третьего. Начиная с середины третьего периода ЦСКА начал сравнивать счет. Решающую шайбу в овертайме забил Кирилл Капризов.