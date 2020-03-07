НХЛ. «Нью-Джерси» прервал серию побед «Сент-Луиса», «Торонто» потерпел третье поражение подряд

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» 4:2

«Нью-Джерси» прервал 8-матчевую победную серию «Сент-Луиса» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе победителей отличились Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон. У проигравших голы забили Винс Данн и Джейден Шварц.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Братт — 16 (Суббан), 8:38 — 1:0. Данн — 9 (бол., Бозак, Томас), 12:31 — 1:1. Мермис — 1 (Сиверсон, Шнайдер), 26:50 — 2:1. Кэррик — 1 (Классон, Зэйджак), 37:58 — 3:1. Шворц — 22 (Шенн), 56:49 — 3:2. Андерсон — 4 (п.в., Заха, Мюллер), 59:03 — 4:2Вратари: Шнайдер — Биннингтон (58:14)Штраф: 8-4Броски: 32 (8+15+9) — 33 (9+14+10)

«Нью-Джерси» — 14-й на Востоке (66 очков), «Сент-Луис» (90) — лидер Западной конференции.

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» 4:2

«Детройт» — «Чикаго» 2:1

«Детройт» дома одолел «Чикаго», прервав 6-матчевую серию поражений — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). У победителей отличились Тайлер Бертуцци и Робби Фаббри. У проигравших гол забил Патрик Кейн.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Чикаго» — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) Голы: Бертуцци — 19 (Ларкин, Дэйли), 20:20 — 1:0. Фаббри — 14 (бол., Линдстрем, Нильсен), 30:05 — 2:0. Кейн — 31 (Саад, Тэйвз), 38:55 — 2:1Вратари: Бернье — Кроуфорд (57:59)Штраф: 6-4Броски: 25 (9+11+5) — 33 (9+7+17)

«Детройт» идет последним на Востоке, «Чикаго» — 12-й на Западе.

«Детройт» — «Чикаго» 2:1

«Виннипег» — «Вегас» 4:0

«Виннипег» на своем льду разгромил «Вегас» со счетом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0). Голами отметились Николай Элерс, Патрик Лайне, Кайл Коннор и Мэтью Перро.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вегас» — 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) Голы: Элерс — 24 (Лайне, Икин), 0:32 — 1:0. Лайне — 27 (бол., Пионк, Уилер), 4:41 — 2:0. Коннор — 36 (Рословик), 18:10 — 3:0. Перро — 7 (бол., Моррисси, Элерс), 34:00 — 4:0Вратари: Хеллебайк — ФлериШтраф: 2-4Броски: 24 (13+6+5) — 29 (12+11+6)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» идет седьмым, а «Вегас» находится на четвертой позиции.

«Виннипег» — «Вегас» 4:0

«Калгари» — «Аризона» 3:2

«Калгари» в домашнем матче одолел «Аризону» со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). У победителей отличились Джонни Годро, Ти Джей Броди и Микаэль Баклунд. У проигравших шайбы забросили Тэйлор Холл и Карл Седерберг.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Аризона» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) Голы: Холл — 16 (Келлер), 1:11 — 0:1. Годро — 18 (бол., Ткачак, Монахэн), 5:54 — 1:1. Броди — 4 (Ткачак), 6:35 — 2:1. Баклунд — 16 (Манджапане, Ткачак), 24:17 — 3:1. Седерберг — 17 (Холл, Экман-Ларссон), 30:57 — 3:2Вратари: Тэлбот — Кюмпер (58:43 — 59:10, 59:45)Штраф: 6-8Броски: 34 (15+12+7) — 34 (8+21+5)

«Калгари» (76 очков) — седьмой на Западе, «Аризона» — 11-я (74).

«Калгари» — «Аризона» 3:2

«Анахайм» — «Торонто» 2:1

«Торонто» потерпел третье поражение подряд, уступив на выезде «Анахайму» со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). У победителей голы забили Картер Рауни и Адам Хенрик. У проигравших шайбу забросил Вильям Нюландер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Торонто» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Голы: Рауни — 8 (Бэкес, Дель Зотто), 3:17 — 1:0. Хенрик — 25, 50:20 — 2:0. Нюландер — 30, 57:00 — 2:1Вратари: Гибсон (Миллер, 50:20) — Кэмпбелл (56:49 — 57:00, 58:05)Штраф: 11-9Броски: 28 (13+13+2) — 31 (8+8+15)

«Торонто» с 79 очками опустился на седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 64 очками поднялся на 13-ю строчку на Западе.

«Ванкувер» — «Колорадо» 6:3

«Ванкувер» победил «Колорадо» в домашнем матче — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0). У победителей дубль сделал Зак Макьюэн, также по 2 очка набрали Джей Ти Миллер (1+1), Антуан Руссель (1+1) и Адам Годетт (0+2). У проигравших шайбы забросили Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског и Валерий Ничушкин.

«Колорадо» с 88 очками остался на втором месте в Западной конференции, «Ванкувер» с 76 очками поднялся на седьмую строчку на Западе. 0