НХЛ. «Нью-Джерси» прервал серию побед «Сент-Луиса», «Торонто» потерпел третье поражение подряд

«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» 4:2
«Нью-Джерси» прервал 8-матчевую победную серию «Сент-Луиса» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). В составе победителей отличились Йеспер Братт, Дакота Мермис, Коннор Кэррик и Джоуи Андерсон. У проигравших голы забили Винс Данн и Джейден Шварц.
«Нью-Джерси» — 14-й на Востоке (66 очков), «Сент-Луис» (90) — лидер Западной конференции.
«Детройт» — «Чикаго» 2:1
«Детройт» дома одолел «Чикаго», прервав 6-матчевую серию поражений — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). У победителей отличились Тайлер Бертуцци и Робби Фаббри. У проигравших гол забил Патрик Кейн.
«Детройт» идет последним на Востоке, «Чикаго» — 12-й на Западе.
«Виннипег» — «Вегас» 4:0
«Виннипег» на своем льду разгромил «Вегас» со счетом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0). Голами отметились Николай Элерс, Патрик Лайне, Кайл Коннор и Мэтью Перро.
В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» идет седьмым, а «Вегас» находится на четвертой позиции.
«Калгари» — «Аризона» 3:2
«Калгари» в домашнем матче одолел «Аризону» со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). У победителей отличились Джонни Годро, Ти Джей Броди и Микаэль Баклунд. У проигравших шайбы забросили Тэйлор Холл и Карл Седерберг.
«Калгари» (76 очков) — седьмой на Западе, «Аризона» — 11-я (74).
«Анахайм» — «Торонто» 2:1
«Торонто» потерпел третье поражение подряд, уступив на выезде «Анахайму» со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). У победителей голы забили Картер Рауни и Адам Хенрик. У проигравших шайбу забросил Вильям Нюландер.
«Торонто» с 79 очками опустился на седьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 64 очками поднялся на 13-ю строчку на Западе.
«Ванкувер» — «Колорадо» 6:3
«Ванкувер» победил «Колорадо» в домашнем матче — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0). У победителей дубль сделал Зак Макьюэн, также по 2 очка набрали Джей Ти Миллер (1+1), Антуан Руссель (1+1) и Адам Годетт (0+2). У проигравших шайбы забросили Эрик Джонсон, Габриэль Ландеског и Валерий Ничушкин.
«Колорадо» с 88 очками остался на втором месте в Западной конференции, «Ванкувер» с 76 очками поднялся на седьмую строчку на Западе. 0