НХЛ. Дубль Овечкина, дебютная шайба Ковальчука и три очка Панарина

«Филадельфия» — «Каролина» 4:1

«Филадельфия» выиграла восьмой матч подряд, одолев на своем льду «Каролину» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Один из голов в составе победителей забил Иван Проворов, это его 13-я шайба в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Проворов — 13 (Лотон, Грант), 18:23 — 1:0. Раффль — 8 (Питлик, Лотон), 29:34 — 2:0. Уильямс — 4 (Стаал, Макгинн), 42:55 — 2:1. Обе-Кубель — 7 (Томпсон), 44:28 — 3:1. Кутюрье — 22 (Ворачек, Жиру), 44:54 — 4:1Вратари: Харт — НедельковичШтраф: 0-4Броски: 32 (9+12+11) — 29 (7+7+15)

«Филадельфия» с 87 очками расположилась на четвертом месте в Восточной конференции, «Каролина» (75) — десятая.

«Филадельфия» — «Каролина» 4:1

«Баффало» — «Питтсбург» 2:4

«Питтсбург» на выезде обыграл «Баффало» со счетом 4:2 (2:1, 1:0, 1:1). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Питтсбург» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) Голы: Хернквист — 16 (Бьюгстад, Маккэн), 7:56 — 0:1. Маккейб — 3 (мен.), 9:01 — 1:1. Петтерссон — 2 (Раст, Малкин), 12:26 — 1:2. Хернквист — 17 (бол., Малкин, Шульц), 33:32 — 1:3. М. Юханссон — 9 (Кахун, Далин), 41:57 — 2:3. Кросби — 15 (Зукер), 46:02 — 2:4Вратари: Ю. Юханссон (57:37) — МюррейШтраф: 6-6Броски: 30 (9+10+11) — 32 (16+3+13)

«Баффало» — 13-й на Востоке (66 очков), «Питтсбург» идет пятым (85 баллов).

«Баффало» — «Питтсбург» 2:4

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 4:0

«Тампа» на своем льду разгромила «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей. Ворота «молний» защищал Андрей Василевский. Он отразил все 32 броска и оформил 3-й шатаут в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Голы: Хедман — 10 (Кучеров, Чернак), 0:49 — 1:0. Киллорн — 25 (Чирелли), 12:40 — 2:0. Кучеров — 32 (Марун, Пойнт), 38:55 — 3:0. Хедман — 11 (бол., Шаттенкирк, Гурд), 58:57 — 4:0Вратари: Василевский — ПрайсШтраф: 11-21Броски: 23 (12+6+5) — 32 (8+12+12)

«Тампа» находится на втором месте на Востоке (89 очков), «Монреаль» — 12-й (71).

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 4:0

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 6:5 ОТ

«Рейнджерс» дома в овертайме переиграли «Вашингтон» со счетом 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0). Главным героем встречи стал форвард «синерубашечников» Мика Зибанежад, забивший пять голов, один из них в экстра-тайме. Россиянин Артемий Панарин сделал три голевые передачи, а Павел Бучневич — две. Голкипер Александр Георгиев сделал 29 сэйвов.

У проигравших дубль оформил Александр Овечкин. Илья Ковальчук забил свой первый гол за «Кэпиталз» и отдал результативную передачу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Вашингтон» — 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0) Голы: Хагелин — 8 (Дженсен, Ковальчук), 7:05 — 0:1. Зибанежад — 34 (бол., Панарин, Дианджело), 9:01 — 1:1. Зибанежад — 35 (Фокс, Бучневич), 25:29 — 2:1. Ковальчук — 10 (Эллер, Паник), 32:01 — 2:2. Дианджело — 14 (Панарин, Стаал), 34:42 — 3:2. Хэтэуэй — 9 (Кемпны, Паник), 34:58 — 3:3. Зибанежад — 36 (Бучневич, Ди Джузеппе), 40:12 — 4:3. Овечкин — 46 (Карлсон, Бэкстрем), 49:22 — 4:4. Зибанежад — 37 (бол., Какко, Лемье), 58:18 — 5:4. Овечкин — 47 (Карлсон, Бэкстрем), 59:17 — 5:5. Зибанежад — 38 (Панарин, Дианджело), 60:33 — 6:5Вратари: Георгиев (25:25 — 25:29) — Самсонов (58:29 — 59:17)Штраф: 6-14Броски: 39 (9+12+16+2) — 34 (9+17+8+0)

«Рейнджерсы» идут девятыми на Востоке (76 очков), «Вашингтон» — третий (87 баллов).

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» 6:5 ОТ

«Флорида» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Бостон» продлил победную серию до четырех матчей, обыграв на выезде в овертайме «Флориду» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Бостон» — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Уигар — 6 (Коннолли, Валлмарк), 26:55 — 1:0. Бержерон — 30 (бол., Краг, Маршан), 31:00 — 1:1. Краг — 9 (Пастрняк, Крейчи), 64:08 — 1:2Вратари: Дридгер — ГалакШтраф: 15-13Броски: 33 (4+15+12+2) — 28 (12+5+7+4)

«Флорида» (74 очка) — 11-я на Востоке, «Бостон» — лидер этой конференции (98).

«Флорида» — «Бостон» 1:2 ОТ

«Оттава» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3

«Айлендерс» потерпели пятое поражение кряду, уступив в гостях «Оттаве» со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:1). У проигравших три (1+2) очка набрал Мэттью Барзал. Семен Варламов отразил 25 бросков из 29. У победителей по голу забили Коннор Браун, Миккель Бедкер, Энтони Дюклер и Брэди Ткачук. Никита Зайцев провел на льду 23:37, отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Айлендерс» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Ли — 20 (бол., Барзал, Брассар), 3:58 — 0:1. К. Браун — 16 (Зайцев, Райлли), 13:57 — 1:1. Барзал — 19 (Эберле, Тэйвз), 24:18 — 1:2. Бедкер — 2 (мен., Тирни), 30:00 — 2:2. Дюклер — 23 (Гаврилюк, Уайт), 34:26 — 3:2. Ткачак — 20, 56:55 — 4:2. Пулок — 9 (Барзал, Тэйвз), 58:00 — 4:3Вратари: Андерсон — Варламов (57:31 — 58:00, 58:35)Штраф: 8-6Броски: 29 (13+7+9) — 40 (11+17+12)

«Оттава» (60) — 15-я на Востоке, «Айлендерс» с 78 очками идут седьмыми там же.

«Оттава» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:0

«Нэшвилл» переиграл «Даллас» в домашнем матче со счетом — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). Заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг и Мэтт Дюшен. Голкипер Юусе Сарос отразил все 33 броска, оформив шатаут.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Голы: Форсберг — 19 (бол., Йоси, Террис), 19:07 — 1:0. Дюшен — 13 (бол., Ярнкрок, Арвидссон), 33:44 — 2:0Вратари: Сарос — Худобин (56:40)Штраф: 8-8Броски: 32 (10+14+8) — 33 (11+12+10)

«Нэшвилл» (74 очка) идет восьмым в Западной конференции, «Даллас» (82) — третий.

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:0

«Чикаго» — «Эдмонтон» 4:3

«Чикаго» продлил победную серию, обыграв на своем льду «Эдмонтон» со счетом 4:3 (1:0, 3:1, 0:2). В составе победителей дубль сделал Алекс Дебринкэт. У проигравших два (0+2) очка заработал Леон Драйзайтль. Теперь на счету 24-летнего немца 110 (43+67) очков в 68 матчах сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Эдмонтон» — 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) Голы: Кейн — 30 (Стром, Нюландер), 14:34 — 1:0. Тэйвз — 18 (Кубалик, Боквист), 20:47 — 2:0. Дебринкэт — 17 (Боквист, Кит), 24:59 — 3:0. Ньюджент-Хопкинс — 21 (Драйзайтль, Нерс), 25:59 — 3:1. Дебринкэт — 18 (Мяяття, Дак), 33:02 — 4:1. Арчибальд — 12 (Кассиан), 48:03 — 4:2. Ямамото — 11 (Драйзайтль, Нерс), 48:52 — 4:3Вратари: Кроуфорд — Смит (Коскинен, 33:02, 58:08 — 58:35, 58:45)Штраф: 2-4Броски: 31 (11+14+6) — 24 (8+4+12)

«Чикаго» с 70 очками идет 12-м на Западе, «Эдмонтон» — пятый (80).

«Чикаго» — «Эдмонтон» 4:3

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 2:3

«Миннесота» на выезде обыграла «Сан-Хосе» со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1). В составе «Миннесоты» отличились Райан Сутер, Алекс Гальченюк, Зак Паризе. За «Сан-Хосе» забили Стефан Ноэсен, Джо Торнтон.

«Миннесота» с 75 очками расположилась на седьмом месте в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 62 очками — на 13-м месте на Западе.

«Лос-Анджелес» — «Торонто» 1:0 Б