НХЛ. Четыре очка Малкина и 25 сэйвов Худобина

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис» 1:3

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел третье поражение подряд, дома уступив «Сент-Луису» со счетом 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Российский вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 19 из 21 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Сент-Луис» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) Голы: Зибанежад — 33 (бол., Стром, Бучневич), 12:26 — 1:0. Парэйко — 9 (бол.), 22:35 — 1:1. Шенн — 25 (Шворц, Парэйко), 49:56 — 1:2. Шворц — 21 (п.в., О`Райлли, Шенн), 59:54 — 1:3Вратари: Георгиев (58:36 — 59:54) — БиннингтонШтраф: 2-6Броски: 26 (7+7+12) — 22 (7+9+6)

«Рейнджерс» (74 очка) — десятый на Востоке, «Сент-Луис» (90) — лидер Западной конференции.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сент-Луис» 1:3

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 2:6

«Нью-Йорк Айлендерс» проиграл четвертую игру кряду, крупно на своем льду уступив «Монреалю» со счетом 2:6 (0:3, 0:1, 2:2). У победителей по два очка набрали Брендан Галлахер (1+1), Йоэль Армиа (1+1) и Филипп Дано (0+2).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Монреаль» — 2:6 (0:3, 0:1, 2:2) Голы: Галлахер — 22 (Чиаро, Дано), 13:31 — 0:1. Питри — 11 (Галлахер, Дано), 15:43 — 0:2. Юдон — 1, 18:34 — 0:3. Байрон — 4 (мен., Армиа), 32:35 — 0:4. Нельсон — 24 (Бэйли), 46:14 — 1:4. Уил — 8 (Лехконен), 55:28 — 1:5. Пулок — 8 (бол., Нельсон, Эберле), 56:21 — 2:5. Армиа — 16 (мен., п.в.), 57:10 — 2:6Вратари: Грайсс (Варламов, 20:00, 56:34 — 57:10) — ПрайсШтраф: 5-13Броски: 22 (7+7+8) — 27 (12+5+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» идет шестым (78 очков), «Монреаль» — 12-й (71).

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль» 2:6

«Питтсбург» — «Оттава» 7:3

«Питтсбург» прервал серию из шести поражений, уверенно обыграв «Оттаву» в домашнем матче со счетом 7:3 (3:1, 1:0, 3:2). Самым результативным у победителей стал Евгений Малкин, отдавший четыре результативные передачи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Оттава» — 7:3 (3:1, 1:0, 3:2) Голы: Марино — 6 (Малкин, Зукер), 0:48 — 1:0. Шири — 10 (Дюмулин, Летанг), 1:39 — 2:0. Гаврилюк — 2 (Райлли, Уайт), 16:24 — 2:1. Раст — 25 (бол., Малкин, Кросби), 19:15 — 3:1. Кросби — 14 (Зукер), 37:21 — 4:1. Зукер — 20 (Шири, Кросби), 40:36 — 5:1. Ткачак — 19 (Зайцев, Уайт), 41:09 — 5:2. К. Браун — 15 (Шабо), 51:27 — 5:3. Раст — 26 (Марло, Малкин), 53:29 — 6:3. Раст — 27 (Малкин), 57:10 — 7:3Вратари: Мюррей — АндерсонШтраф: 8-10Броски: 35 (10+9+16) — 26 (8+10+8)

«Питтсбург» (82 очка) — пятый на Востоке, «Оттава» — 15-я (58).

«Питтсбург» — «Оттава» 7:3

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 1:2

«Бостон» переиграл «Тампу-Бэй» в гостевом матче — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). У победителей голы забили Брэд Маршанд и Чарли Макэвой, у проигравших отличился Митчелл Стивенс.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Бостон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Голы: Маршан — 28 (бол., Краг, Пастрняк), 19:05 — 0:1. Дебраск — 19 (бол., Койл), 30:05 — 0:2. Стивенс — 3 (мен., Джонсон, Гудроу), 37:28 — 1:2Вратари: Василевский (58:55) — РаскШтраф: 11-7Броски: 21 (9+5+7) — 35 (14+17+4)

«Тампа-Бэй» находится на втором месте в Восточной конференции (87), «Бостон» идет первым (96).

«Тампа-Бэй» — «Бостон» 1:2

«Виннипег» — «Баффало» 3:1

«Виннипег» на своем льду обыграл «Баффало» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:0). У победителей три (2+1) очка набрал Кайл Коннор.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Баффало» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) Голы: Коннор — 34 (Уилер), 13:59 — 1:0. Пулман — 3 (мен., Коннор, Копп), 16:05 — 2:0. Коннор — 35 (бол., Шайфли, Уилер), 23:41 — 3:0. Ристолайнен — 6 (Окпосо, Ларссон), 30:34 — 3:1Вратари: Хеллебайк — Хаттон (57:47 — 58:58, 59:04)Штраф: 4-6Броски: 35 (13+14+8) — 26 (11+8+7)

«Виннипег» (74) — восьмой на Западе, «Баффало» — 13-й на Востоке (66).

«Виннипег» — «Баффало» 3:1

«Миннесота» — «Нэшвилл» 3:1

«Миннесота» на своем льду переиграла «Нэшвилл» со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Голкипер «Уайлд» Алекс Стэлок отразил 37 бросков из 38.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Нэшвилл» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Голы: Канин — 14 (Эрикссон Эк), 4:07 — 1:0. Фиала — 21 (Сутер), 12:04 — 2:0. Паризе — 24 (Стаал, Фиала), 41:38 — 3:0. Смит — 18 (бол., Форсберг, Йоси), 45:07 — 3:1Вратари: Стэлок — Сарос (57:42)Штраф: 10-14Броски: 33 (12+10+11) — 38 (6+15+17)

«Миннесота» — девятая на Западе (73), «Нэшвилл» — десятый (72).

«Миннесота» — «Нэшвилл» 3:1

«Чикаго» — «Анахайм» 6:2

«Чикаго» выиграл третий матч подряд, победив дома «Анахайм» со счетом 6:2 (1:0, 4:1, 1:1). У победителей три очка набрал Дилан Строум (2+1).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Анахайм» — 6:2 (1:0, 4:1, 1:1) Голы: Каджула — 9 (Боквист, Дак), 2:07 — 1:0. Стром — 11 (Кит, Боквист), 23:46 — 2:0. Хейнен — 9 (Дьос, Милано), 24:20 — 2:1. Стром — 12 (Кейн, Карлссон), 35:29 — 3:1. Нюландер — 9, 38:07 — 4:1. Кейн — 29 (Нюландер, Стром), 38:22 — 5:1. Рауни — 7 (Ларссон, Делорье), 48:26 — 5:2. Кемпф — 8 (Хаймор), 55:03 — 6:2Вратари: Кроуфорд — Гибсон (Миллер, 40:00)Штраф: 6-4Броски: 40 (6+18+16) — 39 (16+13+10)

В турнирной таблице Западной конференции «Чикаго» идет 12-м (68), «Анахайм» -14-й (60).

«Чикаго» — «Анахайм» 6:2

«Даллас» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

«Даллас» проиграл третью игру подряд, уступив дома в овертайме «Эдмонтону» — 1:2 ОТ(0:0, 0:1, 1:0, 0:1). Российский вратарь «звезд» Антон Худобин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Ньюджент-Хопкинс — 20 (бол., Нерс, Драйзайтль), 27:24 — 0:1. Клингберг — 6 (бол., Бенн, Радулов), 46:42 — 1:1. Чейссон — 9 (бол., Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид), 61:08 — 1:2Вратари: Худобин — КоскиненШтраф: 10-12Броски: 43 (16+15+12+0) — 27 (6+10+8+3)

«Даллас» — третий на Западе (82), «Эдмонтон» идет четвертым (80).

«Даллас» — «Эдмонтон» 1:2 ОТ

«Вегас» — «Нью-Джерси» 3:0

«Вегас» дома победил «Нью-Джерси» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Голы забили Макс Пасиоретти, Вильям Карлссон и Райан Ривз.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Пачоретти — 31 (Карлссон), 20:45 — 1:0. Карлссон — 15 (Руа, Пачоретти), 40:37 — 2:0. Ривз — 8 (Каррье, Носек), 48:49 — 3:0Вратари: Ленер — БлэквудШтраф: 6-2Броски: 32 (11+9+12) — 27 (9+11+7)

«Вегас» набрал 82 очка и набрал четвертое место на Западе. У «Нью-Джерси» 64 очка и 14-е место на Востоке.

«Вегас» — «Нью-Джерси» 3:0

«Сан-Хосе» — «Торонто» 5:2

Благодаря дублю Эвандера Кейна «Сан-Хосе» дома разгромил победил «Торонто» со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Торонто» — 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Голы: Кейн — 23 (бол., Бернс, Кутюр), 6:38 — 1:0. Мэттьюс — 46 (Маринчин), 22:48 — 1:1. Суомела — 1 (Ноесен, М. Карлссон), 23:54 — 2:1. Марнер — 16 (Мэттьюс, Росен), 37:27 — 2:2. Ноесен — 6 (Суомела), 45:48 — 3:2. Кейн — 24 (Власик), 46:38 — 4:2. Шимек — 2 (п.в.), 59:03 — 5:2Вратари: Джонс — Кэмпбелл (56:47 — 59:03)Штраф: 6-4Броски: 38 (11+18+9) — 27 (14+6+7)

«Акулы» с 62 очками занимают 13-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (78) — седьмой на «Востоке». Канадцы проиграли впервые за четыре матча. 0