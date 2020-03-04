«Сибирь» удвоила преимущество в серии с «Автомобилистом»

Команды отыграли 60 минут без голов. Овертайм продлился 13 минут, решающую шайбу забросил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.
Второй сухой матч подряд провёл голкипер сибиряков Харри Сятери.
Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сибири», следующие два матча серии пройдут в Новосибирске.
КХЛ. 1/4 финала конференций. Второй матч
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Руохомаа — 1 (Пуустинен), 73:01 — 0:1Вратари: Коварж — СятериБроски: 48 (10+13+12+13) — 32 (8+10+7+7)Штраф: 2 — 6