«Сибирь» удвоила преимущество в серии с «Автомобилистом»

Екатеринбургскийпотерпел домашнее поражение от новосибирской(0:1 ОТ) во втором матче плей-офф первого раунда Кубка Гагарина.

Команды отыграли 60 минут без голов. Овертайм продлился 13 минут, решающую шайбу забросил нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа.

Второй сухой матч подряд провёл голкипер сибиряков Харри Сятери.

Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу «Сибири», следующие два матча серии пройдут в Новосибирске.