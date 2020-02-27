«Витязь» обыграл «Локомотив»

В матче КХЛдома обыгралсо счетом 5:4 Б. Поединок закончился буллитами.

За победителей отличились голами Святослав Гребенщиков и Пекка Йормакка, а также Вилле Лаюнен, который оформил дубль. Михаил Беляев (дубль), Павел Красковский и Рушан Рафиков.

Решающий бросок в серии буллитов сделал Святослав Гребенщиков.

Таким образом, «Витязь» набрал 65 очка и занял седьмое место на Западе. «Локомотив» остался на шестой строчке с 73 пунктами.