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    «Витязь» обыграл «Локомотив»

    Хоккей КХЛ Витязь Локомотив Прогнозы на КХЛ
    В матче КХЛ «Витязь» дома обыграл «Локомотив» со счетом 5:4 Б. Поединок закончился буллитами.

    Хозяева заняли седьмое место на Западе
    Хозяева заняли седьмое место на Западе

    За победителей отличились голами Святослав Гребенщиков и Пекка Йормакка, а также Вилле Лаюнен, который оформил дубль. Михаил Беляев (дубль), Павел Красковский и Рушан Рафиков.

    Решающий бросок в серии буллитов сделал Святослав Гребенщиков.

    Таким образом, «Витязь» набрал 65 очка и занял седьмое место на Западе. «Локомотив» остался на шестой строчке с 73 пунктами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Лаюнен — 3 (Ержабек, Йормакка), 10:06 — 1:0. Гребенщиков — 14 (Артюхин, Чернов), 21:53 — 2:0. Беляев — 1 (мен., Алексеев), 25:08 — 2:1. Красковский — 2 (Дарьин, Денисенко), 26:19 — 2:2. Лаюнен — 4 (бол., Бывальцев, Макеев), 37:55 — 3:2. Йормакка — 12 (Лаюнен, Няттинен), 47:38 — 4:2. Каюмов — 16 (бол., Алексеев, Рафиков), 56:44 — 4:3. Беляев — 2, 59:25 — 4:4Победный буллит: ГребенщиковВратари: Сапрыкин — Коновалов (56:16 — 56:44, 57:34 — 59:25)Штраф: 8 — 10Броски: 38 (11+15+10+2) — 39 (9+13+14+3)
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