«Сочи» проиграл «Северстали» и лишился шансов на плей-офф

Череповецкаяв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграласо счетом 3:2.

В составе победителей отличились Илья Хохлов, Джеффри Кинрейд и Александр Петунин.

За сочинцев шайбы забросили Никита Точицкий и Денис Мосалёв.

«Сочи» после этого поражения лишился шансов на попадание в плей-офф. «Северсталь» также не поборется за Кубок Гагарина.