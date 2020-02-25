ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппТриллер на «Энфилде». «Ливерпуль» столкнулся с проблемами, но снова их решил
  • 22:33
    • Стали известны все участники плей-офф Кубка Гагарина
  • 22:08
    • Жиру сыграет в атаке «Челси» против «Баварии»
  • 22:04
    • Месси и Гризманн — в стартовом составе «Барселоны» на матч против «Наполи»
  • 21:44
    • СКА на выезде обыграл ЦСКА в армейском дерби
  • 21:33
    • «Ак Барс» оказался сильнее «Салавата» в «зеленом дерби»
    Все новости спорта

    «Сочи» проиграл «Северстали» и лишился шансов на плей-офф

    Хоккей КХЛ Сочи Северсталь Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла ХК «Сочи» со счетом 3:2.

    «Северсталь»
    «Северсталь»

    В составе победителей отличились Илья Хохлов, Джеффри Кинрейд и Александр Петунин.

    За сочинцев шайбы забросили Никита Точицкий и Денис Мосалёв.

    «Сочи» после этого поражения лишился шансов на попадание в плей-офф. «Северсталь» также не поборется за Кубок Гагарина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Сочи» (Сочи) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Хохлов — 6 (бол., Морозов, Капустин), 3:27 — 1:0. Кинрейд — 2 (Якимов), 4:48 — 2:0. Точицкий — 10 (Мосалев, Александров), 15:59 — 2:1. Петунин — 7, 21:39 — 3:1. Мосалев — 8 (Эллис, Точицкий), 36:11 — 3:2Вратари: Подъяпольский — Проскуряков (58:57)Броски: 14 (4+9+1) — 34 (14+11+9)Штраф: 6 — 6
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
  • 23/02/2020 в 13:48
    •
  • Прогноз
  • «Адмирал» — «Нефтехимик»
  • 1.66
  • Завтра в 12:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Барселона» в Италии?
  • «Наполи» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Лэмпарда сыграет в Лондоне закрыто
  • «Челси» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Армейское дерби будет спокойным
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Микель Артета Футбол Прогресс «Арcенала» демонстрирует большой потенциалРеакция прессы на матч «Арсенал» — «Эвертон» Вчера в 20:150
  • 20:32
    • Зидан: Топ-тренеров много, но мне кажется, что Гвардиола — лучший
  • 19:53
    • Маттеус: «Баварии» понадобится удача, но выиграть «требл» вполне реально
  • 17:32
    • Футболист сборной Украины дисквалифицирован на год за допинг
    Оливье Жиру Футбол АПЛ. «Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити», «Лестер» уступил «Ман Сити», крупная победа «МЮ»Обзор матчей 27-го тура английской Премьер-лиги 00:580
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Реал» удачно играть с «Ман Сити»?
  • 2.74
    •
  • 22:48
    • Бенчич не пустила Кудерметову в третий круг турнира в Дохе
  • 22:16
    • Московское «Динамо» в овертайме дожало «Трактор»
  • 21:57
    • «Автомобилист» одержал волевую победу над «Авангардом»
    Бруну Фернандеш и Антони Марсьяль Футбол Фернандеш и Марсьяль делают разницу. «МЮ» запрыгнул в топ-5 АПЛГлавные выводы после разгромной победы «МЮ» над «Уотфордом» Вчера в 14:060
  • 16:45
    • «Челси» предложит «Атлетико» обмен Кепы на Облака
  • 14:59
    • Сборная России начнет тренировочный сбор 22 марта
  • 12:53
    • «Локомотив» продлил контракт с Чорлукой
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 25 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бостон — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Адмирал — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Брага — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие