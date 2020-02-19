НХЛ. Дубли Анисимова и Барбашева, шайбы Свечникова и Наместникова

«Филадельфия» — «Коламбус» 5:1

«Филадельфия» на своем льду разгромила «Коламбус» со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе победителей три (1+2) очка набрал Трэвис Конечны. Для «Блю Джэкетс» это шестое подряд поражение.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Коламбус» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) Голы: Хэйс — 18 (Фэраби, Конекны), 3:28 — 1:0. Кутюрье — 18 (Жиру), 4:30 — 2:0. Майерс — 4 (Санхейм, Обе-Кубель), 32:32 — 3:0. Бьоркстранд — 20 (бол., Бемстрем, Веренски), 37:21 — 3:1. Конекны — 20 (Хегг, Фэраби), 43:40 — 4:1. Ворачек — 12 (бол., Конекны, Жиру), 50:14 — 5:1Вратари: Харт — Мерзликинс (Кивлениекс, 43:40)Штраф: 6-2Броски: 15 (6+5+4) — 29 (3+12+14)

В турнирной таблице Восточной конференции «Филадельфия» идет пятой, а «Коламбус» находится на восьмой позиции.

«Филадельфия» — «Коламбус» 5:1

«Питтсбург» — «Торонто» 5:2

«Питтсбург» дома переиграл «Торонто» со счетом 5:2 (2:0, 3:2, 0:0). В составе победителей четыре (1+3) очка набрал Сидни Кросби. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин участия в игре не принимал.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Торонто» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) Голы: Раст — 23 (бол., Кросби, Летанг), 11:41 — 1:0. Анджелло — 1 (Лафферти, Петтерссон), 17:03 — 2:0. Зукер — 17 (бол., Кросби, Раст), 22:52 — 3:0. Кросби — 12 (бол., Хернквист, Маккэн), 27:11 — 4:0. Блюгерс — 9 (Раст, Кросби), 32:35 — 5:0. Мэттьюс — 43 (Нюландер, Маззин), 36:35 — 5:1. Клиффорд — 7 (Спецца, Маринчин), 38:01 — 5:2Вратари: Джерри — АндерсенШтраф: 8-6Броски: 24 (12+4+8) — 36 (13+14+9)

«Питтсбург» — третий на Востоке (80 очков), «Торонто» — девятый (70).

«Питтсбург» — «Торонто» 5:2

«Детройт» — «Монреаль» 4:3

«Монреаль» уступил в пятой игре подряд, проиграв на выезде «Детройту» — 3:4 (2:0, 1:1, 0:3). У победителей дубль сделал Андреас Атанасиу. Форвард «Канадиенс» Илья Ковальчук отыграл 15:38 и закончил матч с показателем полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Монреаль» — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) Голы: Томпсон — 4 (Казинс, Байрон), 5:59 — 0:1. Питри — 9 (бол., Сузуки, Уил), 16:03 — 0:2. Фаббри — 13 (Манта, Ларкин), 21:24 — 1:2. Сузуки — 13 (бол., Уил, Татар), 32:40 — 1:3. Атанасиу — 9 (Бига, Филппула), 45:04 — 2:3. Грин — 3 (Манта, Ларкин), 50:41 — 3:3. Атанасиу — 10 (Бертуцци), 54:45 — 4:3Вратари: Бернье — Прайс (59:33)Штраф: 6-6Броски: 25 (4+11+10) — 22 (9+9+4)

«Детройт» — последний на Востоке, «Монреаль» — 13-й.

«Детройт» — «Монреаль» 4:3

«Оттава» — «Баффало» 7:4

«Оттава» на своем льду одолела «Баффало» — 7:4 (4:2, 1:2, 2:0). Российский нападающий Артем Анисимов оформил дубль, Владислав Наместников отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Баффало» — 7:4 (4:2, 1:2, 2:0) Голы: Монтур — 4, 2:14 — 0:1. Монтур — 5 (Ристолайнен, Улофссон), 10:12 — 0:2. Наместников — 13 (мен., Пажо, Райлли), 14:02 — 1:2. Анисимов — 12 (Пол, Сабурин), 15:07 — 2:2. Батерсон — 3 (Уайт, Эннис), 15:16 — 3:2. Анисимов — 13 (бол., Эннис, Райлли), 17:31 — 4:2. Окпосо — 7 (Ларссон, Монтур), 22:36 — 4:3. Пажо — 23 (Ткачак, Дюклер), 29:00 — 5:3. Улофссон — 19 (бол., Далин, Айкел), 33:47 — 5:4. Пажо — 24 (бол., Ткачак, Батерсон), 52:53 — 6:4. Дюклер — 22 (мен., п.в., Пажо), 59:14 — 7:4Вратари: Андерсон — Хаттон (57:11 — 59:14)Штраф: 8-4Броски: 40 (15+16+9) — 27 (12+7+8)

«Оттава» с 53 очками находится на 15 месте на Востоке, «Баффало» (62 балла) — 12-й.

«Оттава» — «Баффало» 7:4

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 6:3

«Виннипег» дома победил «Лос-Анджелес» со счетом 6:3 (0:1, 3:0, 3:2). У победителей по три очка набрали Блэйк Уилер (2+1) и Николай Элерс (1+2). У «Кингз» дубль оформил Дастин Браун.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Лос-Анджелес» — 6:3 (0:1, 3:0, 3:2) Голы: Браун — 11 (Райан, Копитар), 0:35 — 0:1. Харкинс — 2 (Лайне, Рословик), 33:13 — 1:1. Эпплтон — 5 (Рословик), 37:05 — 2:1. Уилер — 19 (Шайфли, Элерс), 38:33 — 3:1. Фрк — 4 (Кемпе, Рой), 41:21 — 3:2. Элерс — 21 (Шайфли, Уилер), 45:49 — 4:2. Браун — 12 (Рой, Копитар), 55:16 — 4:3. Лайне — 25 (п.в., Коннор, Копп), 57:43 — 5:3. Уилер — 20 (Пионк, Элерс), 58:31 — 6:3Вратари: Хеллебайк — Петерсен (57:28 — 57:43)Штраф: 4-4Броски: 35 (11+12+12) — 34 (9+15+10)

В турнирной таблице Западной конференции «Виннипег» (67 очков) расположился на девятой строке, «Лос-Анджелес» (47) — 15-й.

«Виннипег» — «Лос-Анджелес» 6:3

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 3:0

«Сент-Луис» благодаря дублю Ивана Барбашева прервал пятиматчевую серию поражений, переиграв на родной арене «Нью-Джерси» со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Голы: Барбашев — 8 (Гуннарссон), 29:21 — 1:0. Барбашев — 9 (Блэй, Сундквист), 45:27 — 2:0. Шворц — 19 (Шенн, О`Райлли), 54:45 — 3:0Вратари: Биннингтон — ДомингеШтраф: 8-8Броски: 39 (13+11+15) — 17 (6+5+6)

«Сент-Луис» вернулся на первое место в Западной конференции (76 очков), «Нью-Джерси» (54) — 14-й на Востоке.

«Сент-Луис» — «Нью-Джерси» 3:0

«Нэшвилл» — «Каролина» 1:4

«Нэшвилл» дома проиграл «Каролине» со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников забросил победную шайбу и был признан первой звездой встречи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Каролина» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) Голы: Стаал — 8 (Уильямс, Фегеле), 3:23 — 0:1. Джохансен — 12 (Тинорди, Гранлунд), 20:48 — 1:1. Свечников — 24 (бол., Уильямс), 23:45 — 1:2. Нидеррайтер — 9 (Нечас, Хаула), 28:02 — 1:3. Ахо — 34 (ван Римсдайк), 44:33 — 1:4Вратари: Сарос — МразекШтраф: 6-8Броски: 29 (12+5+12) — 30 (11+13+6)

«Нэшвилл» (65 очков) — десятый на Западе, «Каролина» (72) — седьмая на Востоке.